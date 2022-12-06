Нова гранична ціна на газ уже на 20% нижча від початкової пропозиції

Країни Європейського Союзу у вівторок, 6 грудня, розглянули останню пропозицію щодо зниження різниці в ціні на газ до 220 євро. Це відбулося за тиждень до зустрічі, на якій блок сподівається вирішити проблему, яка глибоко розділила 27 держав-членів ЄС, пише Reuters.

Як повідомляється, кілька держав, у тому числі виступили проти ідеї будь-якого обмеження, заявивши, що це може ускладнити забезпечення поставок. Водночас Бельгія, Італія та Польща бачать це як спосіб захистити споживачів та економіку від шоку високого рівня цін на енергоносії.

За даними Reuters, відповідно до компромісу, запропонованого пізно в понеділок Чехією, яка головує в ЄС, обмеження буде запроваджено, якщо ціни перевищуватимуть 220 євро у протягом пʼяти днів за контрактом на перший місяць на хабі TTF в Нідерландах.

Ціна TTF, яка служить європейським орієнтиром, також повинна бути на 35 євро вищою за базову ціну на скраплений природний газ на основі численних існуючих оцінок цін на СПГ.

Новий чеський компроміс нижчий від 275 євро/МВт-год, запропонованого Єврокомісією 22 листопада. Деякі дипломати ЄС на умовах анонімності заявили, що позиції країн не змінилися, і передбачили, що може знадобитися ще одна зустріч 19 грудня після міністерських переговорів наступного вівторка.

Зазначимо, що ціни на газ зросли цього року після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому великого експортера газу Росії, хоча вони знизилися порівняно з рекордно високими показниками, досягнутими в серпні, оскільки європейські країни заповнили зимові сховища, щоб спробувати захистити себе від дефіциту.

Комісія неохоче пропонувала будь-яке обмеження ціни, якого деякі країни ЄС вимагали місяцями, і багато хто критикував її пропозицію як надто високу та супроводжувану настільки суворими умовами, що навряд чи її можна буде застосувати.