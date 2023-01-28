«Не треба все підряд називати ІПСО».

Російські спецслужби готують спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України. Про це повідомляє Головне управляння розвідки міністерства оборони України. Розвідка повідомляє, що найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва. Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти низки українських чиновників, зокрема: начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали;

очільника СБУ Василя Малюка;

міністра оборони Олексія Резнікова;

керівника Офісу президента Андрія Єрмака;

виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського. За даними розвідки, серед іншого, кампанія включатиме «вкиди» сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.

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