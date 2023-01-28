Росія готує масштабну ІПСО проти керівництва України, – розвідка
Росія готує масштабну хвилю «вкидів» ІПСО, щоб дестабілізувати українське суспільство
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Російські спецслужби готують спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України. Про це повідомляє Головне управляння розвідки міністерства оборони України.
Розвідка повідомляє, що найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва.
Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти низки українських чиновників, зокрема:
- начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали;
- очільника СБУ Василя Малюка;
- міністра оборони Олексія Резнікова;
- керівника Офісу президента Андрія Єрмака;
- виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського.
За даними розвідки, серед іншого, кампанія включатиме «вкиди» сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.
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