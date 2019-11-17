Кремль не підтвердив дату зустрічі «нормандської четвірки»

Зустріч у «нормандському форматі» запланована у Парижі на 9 грудня

В Адміністрації президента Росії не підтвердили, що зустріч лідерів «нормандської четвірки» відбудеться 9 грудня, але «оптимістично налаштовані» щодо її проведення до кінця року. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Думаю, цього року цілком буде шанс провести зустріч. Не можу назвати конкретні строки, бо вони все ще обговорюються, але очевидно, що цього року», – сказав в ефірі каналу «Росія 1» помічник Путіна Юрій Ушаков.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков також сказав, що зустріч відбудеться до кінця року.

Як інформував раніше ZAXID.NET, зустріч у «нормандському форматі» запланована у Парижі на 9 грудня. За попередньою інформацією, цю дату погодили всі сторони. У цьому саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Україна виконала умови, необхідні для проведення цієї зустрічі: погодила «формулу Штайнмаєра», а також відвела війська в Станиці Луганській, Золотому і Петрівському.

Додамо, що за інформацією російської газети «КоммерсантЪ» серед питань, які будуть обговорюватися на зустрічі, – амністія бойовиків і особливий статус Донбасу. Загалом Росія порушуватиме питання про особливий статус для окремих районів Донецької та Луганської областей, розведення сил і засобів на нових ділянках, зняття економічної блокади окупованого Донбасу, відновлення залізничного сполучення з окупованими територіями, обмін полоненими, а також – повну амністію бойовиків незаконних збройних формувань із законодавчою забороною їх переслідувати.