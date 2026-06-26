День кримськотатарського чи кримсько-татарського прапора: як правильно писати
Кримські татари є корінним народом України
26 червня відзначають День прапора кримських татар. Мовознавчий телеграм-канал Correctarium нагадав, як пишеться слово «кримсько/татарський» – разом, окремо чи через дефіс.
«Це не поєднання двох рівноправних ознак (як-от українсько-польський, науково-технічний), а прикметник, утворений від назви одного народу – кримські татари. Тому правильно писати разом», – зазначають мовознавці.
Отже, кримськотатарський прапор, кримськотатарський народ, кримськотатарська мова.
Нагадаємо, раніше ZAXID.NET пояснював, як писати:
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