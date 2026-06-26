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Кримські татари є корінним народом України

26 червня відзначають День прапора кримських татар. Мовознавчий телеграм-канал Correctarium нагадав, як пишеться слово «кримсько/татарський» – разом, окремо чи через дефіс. «Це не поєднання двох рівноправних ознак (як-от українсько-польський, науково-технічний), а прикметник, утворений від назви одного народу – кримські татари. Тому правильно писати разом», – зазначають мовознавці.



Отже, кримськотатарський прапор, кримськотатарський народ, кримськотатарська мова. Нагадаємо, раніше ZAXID.NET пояснював, як писати: суспільно корисний;

як замінити «роковий»;

дощовитий чи дощовий;

запобігати помилок чи помилкам.

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