Криївка була останнім місцем сховку Василя Кука

У лісовому масиві біля села Кругів Золочівського району на Львівщині відновили повстанську криївку. У неділю, 12 липня, у ній відкрили музей пам’яті останнього головного командира Української повстанської армії, генерал-хорунжого Василя Кука. Про це повідомив місцевий сайт «Золочів.нет».

Історичну криївку відновлювали понад рік. Ця територія – віддалена частина лісу біля села, що свого часу дозволяло упівцям непомітно ховатись і забезпечувало відносну безпеку.

Криївку відновили в останньому місці сховку Василя Кука

Територію довкола криївки також впорядкували, поруч встановили пам’ятну стелу з портретом Василя Кука. В експозиції музею зібрали одяг, зброю, предмети побуту та інші речі, які відтворюють побут та умови життя українського підпілля.

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У цій криївці у травні 1954 року радянські спецслужби захопили в полон останнього командувача Української повстанської армії Василя Кука. Він народився у селищі Красне, там і похований.

Фото зі сторінок Золочівської міської та районної ради, РДА та Красненської селищної ради