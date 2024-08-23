У Тернополі День Незалежності відзначатимуть концертами, флешмобами, майстеркласами, під час яких, зокрема, збиратимуть гроші на потреби ЗСУ. ZAXID.NET уклав програму святкувань на День прапора (23 серпня) та День Незалежності, який святкуватимуть протягом суботи та неділі, 24-25 серпня.

23 серпня (п’ятниця)

О 19:00 відбудеться патріотичний велопробіг до Дня Державного прапора України. Захід пройде на Соборній площі. Усі присутні повинні бути одягнуті у дрес-код, а саме мати прапор України будь-якого розміру, а за можливості також у вишивані.

24 серпня (субота)

Урочистості в Чернівцях розпочнуться об 11:00 концертом творчої молоді «З Україною у серці». Він відбудеться на вулиці О. Кобилянської, 29.

З 11:00 до 20:00 пройде День Незалежності у «Світі Велетнів» в парку Шевченка, що на вулиці Садовій, 1-А.

О 12:00 відбудеться Фестиваль Незалежності. Локація – вулиця О. Кобилянської, 18.

З 12:00 до 18:00 триватиме обласна художня виставка до 33-ї річниці Незалежності України. Її показуватимуть в Центрі культури «Вернісаж», що на вул. Франка, 15.

О 14:00 стартуватиме інклюзивний проєкт «Незалежні» – виставка-продаж творчих робіт «Особливі серед нас». Локація: вул. Головна, 140.

О 14:00 відбудеться благодійний захід на підтримку ЗСУ «Україна починається з тебе» на вул. О. Кобилянської, 29.

Благодійний захід «Нескорена Україна» КМЦ «Садгора», що на вул. Підкови, 3 запланований на 15:00.

О 17:00 відбуватиметься благодійний концерт «Незалежність в ритмі перемоги» на вул. О. Кобилянської, 29.

О 19:00 стартуватиме мистецьке дійство переберія статуї, живий виступ Life Park, ярмарка. На локації роздаватимуть подарунки гостям у вишиванках. Захід триватиме на вул. О.Кобилянської, 5.

О 20:00 – кіновечір просто неба, фільм «Маріуполь. Невтрачена надія». Парк Шевченка (біля фонтану).

25 серпня (неділя)

Майстер-клас з розпису футболок Центр культури «Вернісаж» відбуватиметься на вул. Франка, 15.

Увечері пройде гала-концерт естрадних співаків Буковини на вул. Січових стрільців, 38-Б. Вхідний квиток – донат на підтримку ЗСУ.