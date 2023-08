Українці на Мальті розгорнули великий синьо-жовтий прапор

24 серпня Україна відзначає 32-у річницю своєї Незалежності. Відзначення цього свята відбувається як на рівні офіційних органів влади, так і серед простих громадян. Ті, хто зараз вимушено перебувають за межами країни, вийшли на площі різних міст і країн світу привітати Україну з Днем Незалежності.

Попри те, що більшість подій заплановані вечір 24 серпня, частина з них вже відбулася. Фото і відео своїх акцій українці публікували у відповідних групах Facebook та під хештегом #IndependenceInMyHeart.

Першими ранок 24 серпня зустріли мешканці Японії. У Токіо українці з японськими друзями простягнули великий синьо-жовтий прапор.

Прапор України, що розгорнули у Токіо

Українці на Мальті, окрім розгортання прапора, влаштували флешмоб та виступи танцювальних колективів.

В австралійському Сіднеї українці зібралися біля оперного театру у гавані і скандували «Україно, ми з тобою».

А в столиці Канберрі українці заспівали гімн «Ще не вмерла України», тримаючи стяги України і Австралії.

Українці Канберри відзначають День Незалежності (фото Марії Яцишин)

На фасаді Українського народного дому в Перемишлі (Польща) вивісили вертикальні прапори України і Польщі, а також почепили табличку «Немає незалежної України без незалежної Польщі. Немає незалежної Польщі без незалежної України». Першу частину цієї фрази вперше промовив у березні 1920 року Ігнацій Дашинський, згодом голова Сейму ІІ Речі Посполитої.

Народний дім у Перемишлі (фото Адама Яремка)

У Ларнаці на Кіпрі українці також розгорнули великий синьо-жовтий прапор і вшанували пам’ять загиблих за нашу незалежність.

На Кіпрі укарїнці вшанували пам'ять загиблих

Загалом з 23 по 28 серпня українці проведуть демонстрації в межах всесвітньої кампанії Independence in my heart, присвяченої до Дня Незалежності України. Акції відбудуться у більше ніж у 80 містах 32 країн світу. Організаторами акції є Communities Army of Ukraine (Армія громад України) за підтримки спільноти KLYCH.

До слова, Міністерство оборони України оригінально подякувало союзникам за військову допомогу, опублікувавши низку відео зі словами вдячності, які відсилають до культурних особливостей кожної з країн-партнерів.