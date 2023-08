Художник Андрій Єрмоленко створив графіки для акцій

У 23 по 28 серпня українці проведуть демонстрації в рамках всесвітньої кампанії Independence in my heart, присвяченої до Дня Незалежності України. Акції відбудуться у більше ніж у 80 містах 32 країн світу. Організаторами акції є Communities Army of Ukraine (Армія громад України) за підтримки спільноти KLYCH.

«Україна веде війну проти російського агресора не лише за власну незалежність, а й за незалежність і добробут усіх цивілізованих країн. Україна вдячна міжнародним партнерам за підтримку та допомогу (зокрема військову) та вибір на бік світла!», – говорять організатори.

Зазначимо, що на акціях учасники планують провести ходу в етнічному одязі з українською символікою і прапорами. Також організатори використовуватимуть плакати з графікою українського митця Андрія Єрмоленка. Повний перелік міст, де відбудуться демонстрації, можна переглянути за посиланням.