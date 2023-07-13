Мітинг 9 липня у Копенгагені на підтримку членства України в НАТО

У межах кампанії UkraineNATO33rd з 2 по 12 липня, у понад 20 країнах світу відбулися 33 мітинги на підтримку України, яка може стати 33-м членом НАТО. Організатори з Communities Army of Ukraine, ICUV та Klych розповіли, що хоч Україна й не отримала запрошення до Альянсу, але результати демонстрацій позитивні.

«Тисячі людей у різних країнах світу засвідчили свою підтримку ідеї членства України в НАТО. Україна отримала нову зброю, програму тренування пілотів на винищувачах F-16, скасування ПДЧ, новий орган — Раду Україна-НАТО, а також гарантії безпеки від держав-членів G7 допоки вона не вступить до Альянсу», – розповідають організатори.

Мітинг у німецькому місті Аугсбург 8 липня

Українська громада в Ірландії підтримала акцію, організувавши пробіжку. Люди у Фенікс-парк, який є найбільшим парком Європи, подолали 3,3 км.

Українська громада в Ірландії

У Стамбулі учасники мітингу прочитали лист до президента Туреччини Реджепа Ердогана й подякували за підтримку України. Зокрема, за підтримку вступу до НАТО.

Демонстрація 8 липня у місті Остін, Техас

Загалом мітинги також відбулися у таких містах як Барселона, Берлін, Брюссель, Братислава, Бухарест, Варшава, Гельсінкі, Дублін, Загреб, Копенгаген, Лісабон, Лондон, Лос-Анджелес, Любляна, Мілан, Мюнхен, Осло, Париж, Рим, Стокгольм, Таллінн, Торонто, Філадельфія, Чикаго тощо. Організатори додають, що до проведення акцій активно долучилися Посольство України в Литві, литовська організація Blue and Yello, а також активісти української громади Литви. Завдяки їхнім зусиллям відбулися демонстрації у Вільнюсі.