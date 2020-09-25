Покажуть сенсаційну знахідку українського кінематографа.

У п'ятницю, 25 вересня, запрошують глядачів у Палац Сапігів, що на вул. Коперника, 40а, на безкоштовний перегляд документальної стрічки кіно- та фотомитця Юліана Дороша. Фільм «Біля джерел народної творчості» знято на початку 70-х років. На відео – гуцульські майстри за роботою, а у фіналі – Косівський базар у кольорі. На цю плівку дослідники натрапили у Львові зовсім недавно.

«Фільм ми знайшли у березні. Це були перші мої відвідини квартири Юліана Дороша у Львові і там ми натрапили на плівку. Виявилося, що це документальна стрічку, яку Дорош зняв на Гуцульщині. Ми її оцифрували і покажемо у п'ятницю», – запросив ініціатор Львівського фотомузею Роман Метельський.

Більше інформації про подію – за посиланням.

Craft Beer&Vinyl Music Festival.

Фестиваль крафтового пива та вінілів знову збирає прихильників. Подія відбуватиметься від п'ятниці до неділі, 25-27 вересня, у FESTrepublic, що на вул. Старознесенській. Традиційно буде маркет вінілів, дитячі майданчики з розвагами та майстерками, мистецькі проекти та виставки, а ще музика різних напрямків від діджеїв та концерт гурту OT VINTA.

Більше інформації про подію – за посиланням.

Інтимне мистецтво від Серія Савченка та Каміли Беднарської.

Інтимна сутність людини в агресивному світі – про це спільний проект польської художниці Каміли Беднарської та львів'янина Сергія Савченка. Виставку автори запрезентують одночасно у п'ятницю, 25 вересня, у Львові та Ґданську. Львів'ян запрошують у галерею «Зелена канапа». Живопис та відео Сергія доповнить Каміла своїм оригінальним колажем із артефактів, зібраних під час арт-резиденції. Такому проекту автори дали інтригуючу назву «Як компенсація нам, проте, залишається кохання...»

Детальніше – за посиланням.

Фестиваль «Контрасти» цьогоріч – наживо та онлайн.

Фестиваль сучасної музики «Контрасти» стартує уже цієї п'ятниці, 25 вересня і триватиме до 4 жовтня. За цей час на слухачів чекає 20 концертів симфонічної, камерної, електроакустичної та вокальної музики. Обіцяють ексклюзивні події від музикантів із України та Польщі. Цьогорічні «Контрасти» відбуватимуться наживо в присутності глядачів, а також онлайн у режимі реального часу на YouTube-каналі Львівської філармонії.

«Цьогоріч музика дуже широко представлена в програмі фестивалю, починаючи від виконання рідкісних творів, такі як Партита для духового квінтету № 7 Мирослава Скорика. Твір, наскільки нам відомо, ніколи не виконували в Україні, лише за кордоном», – розповів виконавчий директор «Контрастів» Богдан Сегін.

Програма фестивалю – за посиланням.

Безкоштовні екскурсії Львовом до Дня туризму.

Всесвітній День туризму відзначать у неділю, 27 вересня. З такої нагоди у Львові заплановано 40 безкоштовних екскурсій. Серед найцікавішого — прогулянки Митрополичими садами та каретним двором, а також мікрорайонами Львова. Окрім того, чимало музеїв цього дня оголосили вільний вхід. Щоби потрапити на такі екскурсії, треба зареєструватися.