Вулична вистава театру «Воскресіння»

Театр «Воскресіння» влаштує, вуличну виставу «Різдвяна феєрія» з вогнем та піротехнікою. Її покажуть у суботу, 15 січня, у дворику Ратуші. В цій постановці театрали зберегли елементи вертепу і втілюють традиційних героїв у великих масках. Як і в традиційній різдвяній містерії, троє царів та ангели сповіщатимуть про народження Месії, а Ірод шукатиме новонароджене дитя. Деталі знайдете тут.

Благодійний концерт оркестру «INSO-Львів» і Соломії Чубай

У неділю, 16 січня, у філармонії разом співатимуть і гратимуть Соломія Чубай, гурти «ShockolaD», «Electric Avenue», «Band.it», а також симфонічний оркестр «INSO-Львів». Слухачів очікує різдвяна музика, світові та українські пісні та коляди. Гроші від квитків передадуть на лікування львів'янки Діни Радик, дружини музиканта Tom Lugoloobi. Більше інформації за посиланням.

Виставка українського авангардиста Осипа Васьківа

Виставку «Осип Васьків: невідома сторінка львівського авангарду» презентує Галерея мистецтв у палаці Лозинського. Українець Осип Васьків сторіччя тому був відомий у Європі своїм експресіонізмом та кубізмом. Він мандрував Європою і мав спільні виставки з корифеями світового авангарду. У міжвоєння художник оселився в карпатському Делятині, там і залишилися донині твори автора. У Львові більше сотні його робіт демонструють вперше. Виставка триватиме до 30 січня. Деталі тут.

Різдвяні концерти Павла Табакова

Павло Табаков запрошує на два сольні концерти «Різдвяна ніч» у суботу на сцені театру імені Марії Заньковецької. Співак заколядує на семи мовах, це буде попурі колядок народів світу. Але крім того виконає авторські різдвяні пісні, а ще традиційні коляди та щедрівки у несподіваних аранжуваннях. Детальніше тут.

«Хочу подарувати своїм слухачам святковий новорічно-різдвяний настрій. Буде дуже багато нових прем'єр колядок, всі авторські. Тобто я сам тішуся і сам хочу їх показати», – запросив Павло Табаков.

Монументальне мистецтво Святослава Гординського

До кінця лютого у Національному музеї ім. Андрея Шептицького можна побачити виставку монументального мистецтва Святослава Гординського. Цей митець був майстром у малярстві та літературі. Його мозаїки та іконостаси зберігаються у 56 храмах Європи, Канади, США та Австралії, де він творив після еміграції у часи Другої світової війни. Виставка у Львові покаже весь процес творчості – від начерків до монументальних творів. Більше інформації тут.

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