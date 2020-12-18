Феромони літатимуть у театрі «Воскресіння»

Львівський театр «Воскресіння» починає святкувати своє 30-річчя прем'єрою. Щодня від п'ятниці до неділі – 18, 19 та 20 грудня, там гратимуть виставу «Образ речей» за п'єсою американського автора Ніла ЛаБута. За сюжетом, у галереї мистецтв зустрілися охоронець цього закладу Адам та ексцентрична студентка-художниця Евелін. У них починаються стосунки, які приведуть до несподіваної розв'язки. Деталі за посиланням.

«Кохання – це є феромони, афродизіаки, певна хімія, яка впливає на нас. Особливо це відчувається, коли ми молоді, коли ми думаємо не головою, а якраз отими феромонами. Про це наша вистава», – розповів актор Володимир Чухонкін.

Підглянути за творчою кухнею Модеста Сосенка

У Національному музеї відкрили масштабну виставку. У 5 залах демонструють початкові начерки до іконостасів та розписів і уже готові полотна художника Модеста Сосенка. За підтримки митрополита Андрея Шептицького він вчився у Парижі, Мюнхені та Кракові. А згодом залишив нам кілька розписаних церков на Галичині, зокрема у Славську, які громада знищила зовсім недавно. На експозиції побачимо й світський живопис автора. Більше інформації знайдете тут.

«Ми хочемо показати двох Сосенків: Сосенка-монументаліста, з великими масштабними роботами сакрального характеру і Сосенка такого плану ніжного, особистого у своїх мініатюрних краєвидах», – анонсувала кураторка проекту Олеся Семчишин-Гузнер.

Львів привітає Бетховена з 250-річчям

Бетховену – 250 років. Чому б не відствякувати цю дату у Львові? На один із концертів запрошують у п'ятницю, 18 грудня. З публікою зустрінуться піаністка Катерина Тітова, симфонічний оркестр філармонії та польський диригент Вінсент Козловський. Виконають відомий «Імператорський» фортепіанний концерт і Героїчну симфонію. Деталі за посиланням.

У галереї «Зелена канапа» – Різдвяна виставка

50 художників створюють атмосферу свята. У галереї «Зелена канапа» відкрили Різдвяну виставку. Петро Сипняк, Михайло Демцю, Інна Івасюк – це лише невеликий перелік авторів, які навіюють магію цього свята у різних техніках: від живопису до авторських ляльок. Детальніше читайте тут.

Барди кличуть на концерт

Барди та ветерани АТО об'єдналися для боротьби з російською інформаційною війною. У неділю, 20 грудня, Львівський клуб авторської пісні запрошує на концерт у Бібліотеку на Ринку. Барди також запрезентують кліп на пісню «Час настав. До бою!», де знялися виконавці, а також доброволець Євген Хоменко і реконструктори фестивалю «Тустань». Деталі – тут.

Прем'єра від «Театру у кошику»

«Дві кралечки – на північ» – це вистава у стилі Гая Річі чи може навіть Квентіна Тарантіно. На таку прем'єру недільного вечора, 20 грудня, кличе «Театр у кошику». Виставу покажуть на сцені Львівського театру ляльок. Головні події розгортаються довкола двох пань, які викрадають автобус і женуть по цвинтарях у пошуках могили батька. Паралельно ведуть зворушливі та брутальні бесіди. За деталями можна стежити на сторінці.

Зустріти Миколая з гуртом Joryj Kłoc

Joryj Kłoc пропонує разом відсвяткувати Миколая. На тусівку-концерт львівський гурт скликає у мистецьке об'єднання «Дзиґа». Бавитимуть фанів, як завжди, у стилі фолк-року-обрядового хіп-хопу. Більше інформації шукайте тут.