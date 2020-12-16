Світ відзначає 250-річчя композитора

16 грудня 1770 року народився геніальний композитор Людвіґ ван Бетховен. Цього року світ відзначає 250 річницю з його дня народження. У цей день львівські музиканти приєднаються до усього світу, виконуючи твори композитора.

Людвіґ ван Бетховен – найчастіше виконуваний композитор класичної музики у світі, інтерес до його музики завжди залишався незмінно високим впродовж століть.

Цікаво, що точна дата народження Людвіга ван Бетховена не є документально підтверджена: зафіксований день його хрещення – 17 грудня 1770 року, а за звичаями того часу, новонароджених хрестили впродовж доби. Тож дослідники припускаюсь (що свого часу підтверджував сам Бетховен), що дата його народження 16 грудня.

Долучилася до святкувань Львівська національна філармонія. Зокрема, саме Бетховену був присвячений один із найстаріших українських фестивалів – «Віртуози». Цьогоріч концерти фестивалю відбувалися онлайн, а їх програма цілком складалася із творів віденського майстра.

Також впродовж літніх та осінніх місяців музичні опуси Бетховена неодноразово звучали зі сцени Концертного залу Людкевича. 16, 17 та 18 грудня відбудуться ще три події, присвячені композитору.

Перший концерт тріади «Вeethoven & trio» об’єднає трьох відомих українських виконавців: Назарія Пилатюка (скрипка), Артема Полуденного (віолончель) та Романа Лопатинського (фортепіано). У їх виконанні прозвучить камерна музика Бетховена: Соната для віолончелі і фортепіано №4, Романс для скрипки і фортепіано №2 та Фортепіанне тріо №1.

17 грудня у концертній програмі «Вeethoven & 250» на гостей очікує Септет Мі-бемоль мажор та Третя «Героїчна» симфонія Бетховена, які прозвучать у виконанні львівських музикантів, прізвища яких доволі часто можна зустріти на афішах подій Львівської національної філармонії.

Завершить відзначення 250-річчя Бетховена «Вeethoven & 250 & emperor». У виконанні творчого тандему – піаністки Катерини Тітової, Академічного симфонічного оркестру філармонії та польського дириґента Вінсента Козловського – прозвучить знаменитий «Імператорський» фортепіанний концерт та Героїчна симфонія в оркестровому виконанні.

Розпочнуться усі події о 19:00.

Не залишається осторонь і Львівська опера. 16 грудня артисти театру виконають твори Людвіга ван Бетховена в Дзеркальній залі.

Прозвучать два інструментальні твори – Тріо для кларнету, віолончелі і фортепіано Сі-бемоль мажор Op. 11 і Тріо для двох гобоїв та англійського ріжка До-мажор Op. 87. Обидва твори були написані композитором після переїзду до Відня у ранній період творчості – не дарма велика увага приділяється духовим інструментам, виконавство на яких було популярним у Відні на той час.

Солісти вечора – артисти оркестру Львівської національної опери Юрій Хвостов, Маркіян Максимів (гобой), Євген Марчук (англійський ріжок), Микола Гречух (кларнет), Максим Римар (віолончель). Партія фортепіано – Роман Марченко.

Точна дата народження Людвіга ван Бетховена не є документально підтверджена: зафіксований день його хрещення – 17 грудня 1770 року, а за звичаями того часу, новонароджених хрестили впродовж доби. Тож дослідники припускаюсь (що свого часу підтверджував сам Бетховен), що дата його народження 16 грудня.