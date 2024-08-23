Тернопіль готується до відзначення двох важливих свят – Дня Державного Прапора України та 33-ї річниці Незалежності України. У ці дні ми також вшановуємо наших Героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України, та висловлюємо щиру подяку мужнім захисникам, які боронять нашу державу. У Тернополі День Незалежності відзначатимуть концертами, флешмобами, майстеркласами, під час яких, зокрема, збиратимуть гроші на потреби ЗСУ.

ZAXID.NET уклав програму святкувань на День прапора (23 серпня) та День Незалежності, який святкуватимуть протягом суботи та неділі, 24-25 серпня.

23 серпня (п’ятниця)

В парку Сопільче біля флагштоку о 08:40 відбудуться урочистості та нагородження з нагоди Дня Державного Прапора України.

На стадіон ТЗОШ №29, бульв. Дмитра Вишнівецького, 6 о 10:00 пройде Спортивний фестиваль «ВідкрийТЕ спорт. МУЛЬТИСПОРТ».

24 серпня (субота)

На Театральному майдані о 09:00 відбудуться урочистості з нагоди 33-ї річниці Дня Незалежності України, церемонія нагородження та покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків борцям за волю України.

О 10:30 пройде Кубок міста Тернополя з плавання на відкритій воді. Локація: відпочинкова зона «Циганка», акваторія Тернопільського ставу.

Об 11:00 на відпочинковій зоні «Циганка» відбудеться турнір з пляжного самбо «Ternopil summer games».

На вул. Михайла Грушевського, 2 біля Туристично-інформаційного центру о 12:00 розпочнеться екскурсія «Таємниці Старого Замку». Вхід – безкоштовний.

О 13:00-15:00 відбудеться благодійний концерт, ярмарок-розпродаж та майстер-класи педагогів ЦТДЮ. Дійство проходитиме на вул. Петра Конашевича-Сагайдачного на Літній сцені.

Для дітей о 16:00 на Театральному майдані пройде інтерактивна гра.

О 16:30 відбудеться Географічний квест для дітей. Початок біля трикутного будинку на Театральному майдані.