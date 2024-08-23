У суботу, 24 серпня 2024 року, з нагоди Дня Незалежності у Луцьку проведуть низку святкових заходів. Зокрема, у цей день заплановані концерти, екскурсії та благодійні виставки, повідомляють у міській раді.

24 серпня (субота)

Вранці 24 серпня у Луцькій територіальній громаді відбудуться молебні за Героями та покладання квітів:

09:00 – урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності України (Київський майдан);

10:00 – покладання корзини квітів до пам’ятника «Синам України» та молебень за Україну (с. Княгининок);

Протягом дня триватимуть і святкові заходи, зокрема концерти, виставки, майстеркласи:

10:00 – мистецька акція «Скарбниця вишитої старовини» (Будинок культури мікрорайону Вересневе);

12:00 – музично-патріотична програма «Україна – це ми» (Будинок культури с. Рокині);

12:00 – малюнок на асфальті «Моя Україна» (майданчик перед будинком культури мікрорайону Вересневе);

12:00 – благодійна виставка-презентація народних ремесел (Театральний майдан);

13:00-16:00 – артлокація «Територія дитинства» (територія КЗ «Центр культури “Княгининок”»);

15:00 – музично-патріотична програма «Живи та міцній, Українська державо!» (територія КЗ «Центр культури “Княгининок”»);

16:00 – костюмована екскурсія «Сюжети з історії Луцька: визначні сторінки минувшини» (музейний простір «Окольний замок»);

16:00 – створення патріотичного панно просто неба «Україно моя, будь квітуча!» (клуб с. Озерце);

16:00 – мистецька година «Розквітай, Україно, в любові й добрі» (культурно-мистецький центр «Красне»);

17:00 – музична година «Моя Україна єдина та вільна» за участі музичного гурту Boomerang (майданчик біля клубу «Сучасник»);

17:00 – музично-патріотична програма «Україна назавжди» (Будинок культури с. Сьомаки);

18:00 – благодійний концерт «Незалежні. Вільні. Нескорені» (Театральний майдан);

18:00 – музично-патріотична програма «Хай сяє світло над Україною» (Будинок культури с. Жичин);

18:00 – музично-патріотична програма «Моя Україна – єдина та вільна» (Будинок культури с. Боголюби).

Додамо, що з 19 по 25 серпня на вулиці Лесі Українки в Луцьку тривають виступи творчих колективів громади у межах благодійного проєкту «Культура – духовні крила перемоги».