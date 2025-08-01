Обидва елементи важливі на кухні, а проєктування кухні – це особиста справа, адже кожен власник унікальний

Під час планування нової кухні важливо правильно визначити, з чого почати. Найчастіше дилема постає між шафами та стільницею. Homesandgardens розповідає, який елемент потрібно обирати першим та чому.

Обидва елементи важливі на кухні, а проєктування кухні – це особиста справа, адже кожен власник унікальний. Проте в 9 з 10 випадків саме шафи мають найбільший вплив на стиль та функціональність вашого дизайну.

«Шафки повинні добре вписуватися в простір, і в ідеалі більшість предметів має розміщуватися в нижній половині кухні, звільняючи простір над стільницею, щоб додати індивідуальності та характеру кімнаті в цілому», – каже Фред Хорлок, директор з дизайну Neptune.

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Тому на етапі облаштування шаф потрібно враховувати те, чи обожнюєте ви готувати. Адже у такому випадку великі шухляди для зберігання поруч із зонами підготовки можуть мати вирішальне значення.

Також, коли ви створюєте свій простір, певні елементи можуть більше визначати стиль кухні, ніж інші. А шафи є ключовими елементами, які можуть створити традиційний або сучасний вигляд, залежно від вашого смаку.

«Починаючи ремонт кухні, ми завжди рекомендуємо спочатку вибрати шафи. Шафи задають тон плануванню кухні, функціональності та загальній естетиці простору, незалежно від того, чи ваш стиль схиляється до класичного, чи більш сучасного», – каже дизайнер кухонь на замовлення Том Хоулі.

Обираючи спочатку колірну палітру для шафи, ви миттєво отримуєте основу для решти вашого дизайну, який потім вплине не лише на обраний вами матеріал стільниці, але й на інші елементи, такі як плитка, колір стін та декор.

Однак, є деякі обставини, коли для вашого дизайну може бути вигідніше вибрати кухонні стільниці перед шафами, особливо якщо ви обираєте виразний камінь.

«Пріоритет між шафами та каменем залежатиме від дизайну кухні. Якщо каменю багато, наприклад, стіни, облицьовані каменем, або острів, тоді, можливо, найкраще почати з стільниці», – каже Бернд Радашіц, генеральний директор Lanserring.

Тому якщо ви вирішили оздобити свою кухню каменем або обрали виразний матеріал для стільниці з чіткою колірною палітрою, простіше знайти колір шафи, який відповідатиме каменю та його прожилкам, ніж навпаки.