Обвинувачений вийшов з військового авто під час дозаправки у Чернівецькій області і поїхав додому

Коломийський міськрайонний суд визнав винним уродженця Косова Богдана С. у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. За піврічну відсутність на службі кулеметнику стрілецького батальйону призначили 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання замінили на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 21 серпня, 9 травня 2022 року старшого солдата Богдана С. призначили на посаду кулеметника стрілецького батальйону. 10 грудня 2022 року обвинувачений їхав у зону виконання бойових завдань і під час дозаправки військового автомобіля у селі Строїнці Чернівецької області вийшов з нього і поїхав додому, де був до 29 травня 2023 року.

Після цього Богдан С. з’явився до П’ятого слідчого відділу ДБР в Івано-Франківську і заявив про своє бажання надалі проходити військову службу.

Під час судового засідання прикарпатець визнав свою вину. Суд також врахував, що обвинувачений не стоїть на обліку у нарколога та психіатра, є учасником бойових дій, та обмежено придатним до військової служби.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Богдана Беркещук визнала уродженця Косова винним у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану і призначила йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.