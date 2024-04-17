Вирок може бути оскаржений в Івано-Франківському апеляційному суді

Коломийський міськрайонний суд визнав винним уродженця Якутії Володимира С. у самовільному залишенні військової частини. Старшому солдату обслуги зенітного ракетно-артилерійського дивізіону призначили 5 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 11 квітня, Володимира С. призвали до війська у жовтні 2022 року. У березні 2023 року він самовільно залишив свою військову частину і поїхав додому, де був до 27 червня. Після цього з’явився в Івано-Франківську спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони і сказав, що готовий і далі служити в ЗСУ.

Під час засідання Володимир С. визнав свою вину. Також суд врахував, що він раніше не вчиняв правопорушень, користується повагою серед жителів села та отримав поранення під час бойових дій. За місцем служби обвинувачений отримав негативну характеристику, в якій вказали, що він є конфліктним і ставиться безвідповідально до виконання своїх обов’язків.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Денис Коваленко визнав Володимира С. винним у самовільному залишенні військової частини та присудив йому 5 років ув’язнення. Вирок може бути оскаржений в Івано-Франківському апеляційному суді.