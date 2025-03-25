Головні ролі в оригінальній «Мумії» виконали Брендан Фрейзер та Рейчел Вайс

Студія New Line Cinema працює над ремейком фільму «Мумія». Зйомки франшизи стартували у Ірландії та Іспанії. Відомо, що виконавець головної ролі Брендан Фрейзер також розглядає можливість участі у зйомках.

Як повідомив сайт Variety, режисером перезапуску став Лі Кронін, автор «Повстання зловісних мерців», а серед перших підтверджених акторів – Джек Рейнор, однак його роль поки що не розсекречують. Утім відомо, що головну роль зіграє інший актор.

Водночас Брендан Фрейзер, який в оригінальній «Мумії» зіграв головну роль Ріка О’Коннелла, повідомив, що відкритий до пропозицій, що стосуються ремейку. Повернення в ремейк Тома Круза після його версії «Мумії», яка у 2017 році провалилась в прокаті та отримала чимало несхвальних відгуків критиків, не розглядають.

Що відомо про нову «Мумію»

На відміну від попередніх частин, цей фільм не має стосунку до Universal Pictures, що володіла правами на «Мумію» багато років. Тому команда нового режисера не обмежена попередніми фільмами та може створити абсолютно нову історію.

Сюжет поки що тримають у секреті, але судячи з вибору режисера, можна очікувати мікс горору та пригод. Його фільм «Повстання зловісних мерців» отримав позитивні відгуки саме завдяки поєднанню напруги та кривавого екшену.

Додамо, що оригінальний фільм «Мумія» вийшов у 1999 році та складався з трьох частин. Головні ролі виконали Брендан Фрейзер, Рейчел Вайс, Джон Ханна, Кевін Дж. ОʼКоннор, Арнольд Вослу та інші.