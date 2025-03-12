Ще одна культура, яка швидко адаптується до холодів – редис

На початку весни, коли ще тримаються холоди, але земля вже відтає, можна почати садити перші культури. Не всі рослини бояться низьких температур і здатні продовжувати рости навіть в умовах замерзлого ґрунту. «Сенсація» пише про чотири культури, які можна сміливо сіяти в березні, адже вони не тільки витримають морози, а й порадують хорошим урожаєм.

Шпинат

Це одна з найпопулярніших вітамінних культур, яку можна висівати ще на початку весни. Шпинат не лякається короткочасних морозів і може проростати при температурі всього +2 градусів. Посадіть його одразу після відлиги, і вже через кілька тижнів отримаєте смачну та корисну зелень для салатів, супів та інших страв. Важливо забезпечити культурі достатньо сонячних місць та регулярний полив для щедрого врожаю.

Кріп

Це рослина, яка не потребує особливого догляду і може прорости навіть через замерзлий ґрунт. Кріп витримує морози до -6 градусів, а перші зелені пучки можна зрізати вже через 30-40 днів після сходів. Для досягнення кращих результатів висівайте його на сонячних ділянках і поливайте помірно, оновлюючи посіви кожні два тижні.

Редис

Ще одна культура, яка швидко адаптується до холодів – редис. Цей овоч може проростати навіть при температурі до -5°C, що дозволяє висівати його вже в березні. Швидкий вегетаційний період редису дозволяє зібрати перший врожай вже через 18-25 днів після посіву, що робить його ідеальним для ранніх врожаїв. Важливо не перегущати посадки, щоб коренеплоди виросли великими та рівними.

Морква

Морква також чудово переносить низькі температури і здатна витримувати заморозки до -4°C. Для її посадки підійде ґрунт з помірним вмістом азоту та хорошою дренажною здатністю. Щоб прискорити проростання, можна замочити насіння перед посадкою. Морква потребує помірного поливу, а перший врожай можна буде збирати вже на початку літа.