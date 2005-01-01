Культурні події на вихідних у Львові

Фестиваль давньої музики потішить українськими творами.

Три дні у Львові звучатиме давня музика. Цьогоріч – українська. На фестивалі українські та австрійські музиканти виконуватимуть твори від епохи Середньовіччя і до ХХ ст. У п’ятницю, 15 червня, церковна музика лунатиме у храмі Петра та Павла. У суботу в фойє філармонії атракція з чотирьох концертів триватиме non-stop від 17:00 до 22:00 вечора. У неділю, 17 червня, фестиваль запрошує до Домініканського собору на хорову музику та в галерею «Дзиґа».

«На фестивалі гратимуть на бароковій гітарі. Дмитро Губ'як гратиме українські думи. Божена Корчинська на сопілці і Світлана Шабалтіна, професор Київської консерваторії, гратиме на клавесинів наших композиторів Бортнянського і Березовського», – розповіла арт-директорка фестивалю Людмила Капустіна.

Фестиваль «Зашків» скликає патріотів.

«Зашків» пропонує три дні патріотичної музики та забав. До 127-ї річниці від народження полковника Євгена Коновальця в селі, де він ріс, знову фестивалитимуть. Розпочнеться все у п'ятницю, 15 червня, традиційною ватрою під бардівські пісні. Також будуть кінопокази, футбол босоніж, виступи кінологів, інтелектуальні дискусії і традиційний велозаїзд від пам’ятника Бандері у Львові до садиби полковника. Діятиме таборове містечко. Вхід на дійство вільний, однак вживання алкоголю заборонене.

«Хедлайнером фестивалю буде гурт із міста Одеси «Друже музико». Будуть також гурти «Проти течії», «Holly loud», «Толока» та багато інших», – розповів Юрій Горун, начальник відділу молодіжної політики ЛОДА.

У Ляльковому театрі забавлятимуться тати.

У Ляльковому театрі святкуватимуть Всесвітній день батька. У суботу, 16 червня, тут влаштують «Сувору вечірку для татусів», вхід на яку для них буде безкоштовним. В інтерактивному просторі на сім'ї чекатимуть різноманітні забави: настільні ігри, зона годування тата, охочих навчать створювати ляльки, а ще перетворюватимуть татусів на супергероїв. Бо з різних підручних матеріалів діти своїм батькам створюватимуть казковий костюм.

«Дуже приємно, що в сьогоднішньому суспільстві роль батька стає дуже вагомою у вихованні дітей. Що це не лише є той, хто вбиває мамонта і приносить додому м'ясо, а це – батько. Батько, який хоче бачити, як росте його дитина», – розповіла Уляна Мороз, директорка Обласного театру ляльок.

«Перед заходом сонця» — остання прем'єра сезону заньківчан.

Остання прем'єра сезону від заньківчан. Алла Бабенко ставить виставу «Перед заходом сонця» за п'єсою німця Герхарда Гауптмана. Це історія стосунків 70-річного таємного радника Маттіаса Клаузена з молодою дівчиною Інкен, вихователькою дитячого садка. Між ними з'являються почуття, але його родина цього не розуміє. Події розгортаються у довоєнній Німеччині.

«Ми говоримо про життя і смерть, про те, що кожна людина прагне щастя, і це не залежить від віку, а воно суб’єктивне», – пояснив народний артист України Богдан Козак.