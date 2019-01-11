Славко Нудик і оркестр заньківчан виконали у Львові «Різдвяні фантазії» на основі колядок

13 січня запрошують «У гості до Василя і Маланки».

На Старий Новий рік – «У гості до Василя і Маланки». Фундація духовного відродження УГКЦ удесяте влаштовує таке благодійне свято. Цьогоріч гостей чекають у неділю, 13 січня, у семінарії на вул. Хуторівка, 35. Тут можна буде посмакувати різдвяними стравами, а також бавитися під музику гуртів «Ягоди», «Rockoko», побачити показ вишиванок, а ще вистави театрів «Око» і «І люди, і ляльки». Гроші від свята передадуть шпиталю Шептицького для облаштування хірургічного відділення.

«Ми хочемо багато колядувати, не тільки «Нова радість стала» і «Бог ся рождає», а ще ми цього року хочемо із співведучою вивчити з нашими гостями багато автентичних коляд», – розповів Олег Пригода, ведучий свята.

На Трієнале малих форм графіки зібрали представників 15 країн.

15 країн, сотня мініатюр. У Галереї мистецтв відкрили виставку робіт Трієнале малих форм графіки у виконанні сучасних авторів із різних куточків світу. Демонструють найрізноманітніші техніки графіки, де поєднують старовинні прийоми з новітніми технологіями. Аби розгледіти найдрібніші деталі, глядачам пропонують скористатися збільшувальним склом.

«Ця виставка знакова тим, що тут є не лише Україна, Польща, Білорусь і близьке зарубіжжя, а тут є представлена Іспанія, Фінляндія, Великобританія, Канада, дуже багато цікавих авторів із різних країн», – розповів Іван Дудич, заступник директора Львівської галереї мистецтв.

11-12 січня — конкурс льодових скульптур.

Мистецтво у кризі. Цими вихідними відбуватиметься конкурс льодових скульптур. На площі перед Оперним театром на очах у глядачів митці втілюватимуть свої задуми у скульптурах із льоду. Переможця назвуть у суботу, 12 січня. Кожен із авторів надихатиметься творчістю Йоана Георга Пінзеля.

«Темою ми обрали львівське бароко. Усі наші 8 скульпторів зараз опрацьовують цю тематику», – розповіла Ольга Гренюх, арт-директорка ярмарку.