Львів’ян запрошують на «Щедрий вечір з добрим джазом»

У Львівській філармонії - «Щедрий вечір з добрим джазом»

16 січня о 19:00 у Львівській національній філармонії відбудеться концерт «Щедрий вечір з добрим джазом». Львів'ян запрошують пощедрувати з гуртом ShockolaD.

«Звучатимуть колядки в джазових аранжуваннях. ShockolaD заграє разом із відомою вокалісткою Даною Винницькою, з якою проект розпочинав свою діяльність. Вони знову зберуться разом, щоб колядувати у Львові. А супроводжувати їх буде камерний оркестр PaRi Art Music. Спеціальний гість – американська вокалістка Брія Блессінг», – розповіли організатори.

Основна ідея проекту – розвивати музику в різноманітних напрямках і формах, а також віднаходити нове звучання.

Вартість квитків – від 120 до 290 грн. Квитки можна придбати у касі філармонії або за посиланням.