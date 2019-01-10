Львів’ян запрошують на «Щедрий вечір з добрим джазом»
Концерт відбудеться 16 січня у Львівській філармонії
Культура — Ольга Гринько, 10 січня2700
У Львівській філармонії - «Щедрий вечір з добрим джазом»
16 січня о 19:00 у Львівській національній філармонії відбудеться концерт «Щедрий вечір з добрим джазом». Львів'ян запрошують пощедрувати з гуртом ShockolaD.
«Звучатимуть колядки в джазових аранжуваннях. ShockolaD заграє разом із відомою вокалісткою Даною Винницькою, з якою проект розпочинав свою діяльність. Вони знову зберуться разом, щоб колядувати у Львові. А супроводжувати їх буде камерний оркестр PaRi Art Music. Спеціальний гість – американська вокалістка Брія Блессінг», – розповіли організатори.
Основна ідея проекту – розвивати музику в різноманітних напрямках і формах, а також віднаходити нове звучання.
Вартість квитків – від 120 до 290 грн. Квитки можна придбати у касі філармонії або за посиланням.
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