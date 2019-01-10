У Львові Славко Нудик і оркестр заньківчан виконали «Різдвяні фантазії» на основі колядок

Заньківчани ставлять на львівській сцені виставу про молодого Івана Мазепу і любовний трикутник

У сам розпал свят у Львові запрезентували дійство «Різдвяні фантазії». Однойменну симфонічну сюїту написав львівський композитор Юрій Саєнко.

Соліст «Піккардійської терції» Славко Нудик вийшов на сцену у нічному чепчику і капцях, він – чоловік, якого пригнічує буденність і який загубив дух Різдва. Це театральний дебют співака. За сценарієм, втрачений дух Різдва повертає людям оркестр театру ім. Марії Заньковецької за допомогою твору, який написав Юрій Саєнко.

«Тут є елементи і джазу, і попу, і навіть року. Можна почути військовий марш, колядування трьох ангелів, це три флейти. Тобто кожен слухач має де розвинути фантазію і тому, можливо, твір називається «Різдвяні фантазії», – розповів Богдан Мочурад, головний диригент оркестру заньківчан.

Юрій Саєнко написав сюїту «Різдвяні фантазії» ще 13 років тому, вслухався у Різдво, як у дитинстві.

«Коли писав, перегукувалося в пам'яті з дитинством, коли батьки потайки співали, бо в ті часи було заборонено. Коляди завжди були в моєму житті, кожного року, з самого дитинства. Я хотів, щоб зал сидів і кайфував, так само, як я, коли писав», – зізнався композитор Юрій Саєнко.

А потім танцювали «Веселі черевички», заколядували Назар Савко, октет «Орфей», який щойно повернувся з гастролей Францією, Голландією і Німеччиною, одразу на львівську сцену.

«Ми вирішили подати не зовсім звичні традиційні колядки, а авторські. Деякі з них вже досить відомі, наприклад «Тешуть теслі» – це вже така колядка, як народна, але то Богдан-Ігор Антонич і вона така ефектна, що ми не можемо обійтися жодного Різдва без неї», – розповів соліст «Орфея» Любомир Кончаківський.

До публіки вийшов і Фома з гурту «Мандри», який повернувся зі Сходу України, де вчив дітей колядувати.

«Коляди – певний оберіг для нас всіх і дуже важливо, що молоді покоління отримують інформацію, яку старші покоління передавали. Колядки, щедрівки – це дуже важлива духовна історія України і абсолютно наша культура», – зазначив Фома.

У такому складі у Львові дали два концерти.