Олександр Радченко навіть «перереєстрував» свій комбінат, щоб пллатити окупантам податки

Правоохоронці затримали депутата Куп'янської районної ради Олександра Радченка, який також є генеральним директором Куп'янського молочно-консервного комбінату і представником партії «Слуга народу».

Про затримання директора комбінату, який також є депутатом Куп’янської районної ради, 27 жовтня повідомила Служба безпеки України, не назвавши його імені. Однак, за інформацією з державних реєстрів, йдеться про Олександра Радченка: він очолює згаданий у повідомленні молочно-консервний комбінат і є депутатом районної ради від «Слуги народу».

За інформацією СБУ, під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області встановлено, що депутат Куп’янської районної ради добровільно пішов на співпрацю з окупантами й організував їм оптові поставки харчової продукції з власного підприємства.

«Перебуваючи на посаді генерального директора місцевого молочно-консервного комбінату, він "перелаштував" його роботу на користь країни-агресора після захоплення частини регіону. Для цього посадовець здійснив "перереєстрацію" акціонерного товариства у так званій "налоговой службе" окупаційної адміністрації. Потім відкрив рахунки в одному з російських банків та перевів усі розрахункові операції компанії в рублі. Таким чином він забезпечив регулярне постачання промислових обсягів молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України», – наголосили в СБУ.

Слідчі з’ясували, що за одним договором комбінат Радченка відвантажило до окупованого Луганська до 20 тисяч одиниць товару на майже один мільйон у гривневому еквіваленті.

Під час у Радченка обшуків оперативники знайшли докази співпраці з РФ, картки російських банків і понад півмільйона рублів готівкою.

Суд взяв Радченка під варту. За державну зраду в умовах воєнного стану йому загрожує від десяти до дванадцяти років ув’язнення. СБУ також перевіряє, чи передавав депутат росіянам розвіддані про місця дислокації та переміщення Сил оборони України.

Куп'янський молочноконсервний комбінат — куп'янський молокозавод, відомий своєю продукцією як на Харківщині, так і в усій Україні. Випускає продукцію під торговою маркою «Заріччя».