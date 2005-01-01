Куратором футболістів із Закарпаття на турнірі сепаратистів був депутат райради

На змагання закарпатців повіз представник «Демократичної спілки угорців України»

СпортКатерина Чурилова, 5 червня22251

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Куратором футболістів із Закарпаття на турнірі сепаратистів був депутат райради
фото «Kárpátaljai Magyar Labdarúgó Válogatott Egyesület»
Команда закарпатців та Тіберій Феєш (на фото - в білому) у столиці Великої Британії

За участю закарпатських футболістів у турнірі для невизнаних країн у Лондоні стоїть депутат Берегівської районної ради від «Демократичної спілки угорців України» (УМДС) Тіберій Феєш. Про це пише Мукачево.net.

Зазначається, що торік він також збирав закарпатських футболістів на чемпіонат Європи невизнаних країн на Кипрі, а цьогоріч він же повіз їх на чемпіонат світу до Лондона.

Тіберій Феєш у Лондоні разом із так званою Національною збірною угорських закарпатців

Як писав ZAXID.NET, команда «Kárpátalja», яка представляє національну меншину угорців в Закарпатті, взяла участь у чемпіонаті для команд «невизнаних країн, регіонів, меншин і територій» у Лондоні.

Так званий чемпіонат світу відбувається під егідою CONIFA – Конфедерації незалежних футбольних асоціацій поза межами ФІФА. Участь у чемпіонаті беруть такі команди, як «Абхазія» та «Південна Осетія», «Гренладнія», «Франконія», «Північний Кіпр», «Трансністрія», «Курдистан» тощо.

Участь у чемпіонаті брали і команди з окупованих Росією Донецької та Луганської областей.

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