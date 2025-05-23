Прогнози щодо ціни долара в світі та в Україні досить суперечливі

Навесні долар дещо втратив в ціні, у той час як євро подорожчало. Експерти прогнозували подальше падіння ціни на американську валюту в довгостроковій перспективі, проте долар повернув втрачені позиції. Розповідаємо, що думають експерти про курс долара влітку 2025 року.

Позиція долара в світі

Впродовж кількох днів травня долар втрачав свої позиції на світовому ринку валют і 21 травня індекс долара опустився до позначки 99,7, що є найнижчим рівнем за минулі два тижні, пише ТСН.

Чутки про подальше послаблення долара посилюються, особливо на фоні фінансових проблем в США та політики президента Дональда Трампа. Окрім того, рейтингове агентство Moody’s понизило кредитний рейтинг США з Ааа до Аа1.

Найбільше долар втратив в ціні щодо євро та японської єни.

Позиція долара в Україні

Навесні були моменти, коли ціна американського долара в Україні падала нижче позначки 41 грн. Проте вже кілька тижнів ціна долара коливається в коридорі 41,2-41,6 грн.

До 1 червня уряд України має затвердити бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Її готують на основі макропрогнозів міністерства економіки, випущених в квітні. Згідно з цими документами, до кінця 2025 року долар в Україні буде коштувати 43,7 грн. Такі ж прогнози закладені в державному бюджеті на 2025 рік. Водночас аналітики компанії Dragon Capital вважають, що до кінця року долар перетне позначку в 44 грн.

Зараз в Україні досить висока інфляція, тому Національний банк України утримує курс гривні до долара в межах звичного коридору, аби інфляція не зростала далі. Проте в другій половині року, пише УНІАН, варто очікувати девальвації гривні та зростання ціни долара.

«У травні й далі інфляція ще сповільниться через сезонний фактор. Це дасть змогу регулятору впродовж літа поступово девальвувати гривню, щоб збільшити доходи держбюджету за рахунок митних і податкових надходжень у валюті та при цьому не надто підвищити інфляцію», – вважає економіст Олег Пендзин.

В інвестиційній компанії ICU вважають, що ціна на долар в Україні і надалі буде стабільною і триматиметься в межах 41,5 грн за долар. На думку експертів ICU, девальвації гривні варто очікувати наприкінці року, а до того часу курс буде стабільний.