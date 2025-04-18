З 1 травня 2025 року в Україні підвищать стипендії курсантам військових навчальних закладів. Щомісяця курсанти отримуватимуть 8 тис. грн, а відмінники-випускники – 20 тис. грн. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду в парламенті 18 квітня.

«Так, як президент України й пообіцяв курсантам під час зустрічі, уряд прийняв постанову – вона прийнята, підписана, опублікована. Стипендія курсантів – 8 тис. грн», – сказав прем’єр.

Зі слів Шмигаля, на останньому, випускному курсі стипендія тих, хто вчиться на відмінно, становитиме 20 тис. грн. Стільки ж отримуватимуть курсанти під час проходження практики.

Нагадаємо, у грудні 2024 року заступник міністра оборони Сергій Мельник анонсував, що з березня 2025 року курсантам військових вишів покращать умови грошового забезпечення. Повідомлялось, що курсанти першого-другого курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної зарплати, тобто 8 тис. грн. Курсанти третього-четвертого курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тис. грн.

Додамо, торік Міноборони у відповідь на запит журналістів «Суспільного» повідомило, що посадові оклади курсантів, які здобувають вищу освіту у військових навчальних закладах, становлять від 620 до 790 грн. Також курсанти, які за результатами сесії мають тільки відмінні та добрі оцінки, можуть розраховувати на щомісячну доплату у розмірі 50% або 25%. Надбавки можуть отримати також за виконання посадових обов’язків на керівних посадах.