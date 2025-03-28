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Курячі котлети з маслом та сиром. Рецепт дня0
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Курячі котлети з маслом та сиром – страва, яка підкорить серце будь-якого гурмана. Куряче м'ясо, доповнене ніжним маслом та розтопленим сиром, робить страву особливо смачною та соковитою.
Інгредієнти:
- куряче філе – 600 г;
- сир твердий – 100 г;
- масло – 50 г;
- цибуля – 1 шт;
- часник – 1 зубчик;
- панірувальні сухарі – 1 ст. л;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування:
Поміщаємо в блендер цибулю та часник, подрібнюємо, після чого додаємо шматочки курячого філе і знову все перебиваємо, ділиться Сook julija simonchuk.
Перекладаємо суміш у миску, додаємо м'яке масло, солимо і перчимо за смаком. Тертий на дрібній тертці сир додаємо до маси і добре перемішуємо.
В кінці додаємо панірувальні сухарі, знову все ретельно змішуємо та формуємо котлети. Обсмажуємо до готовності.
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