Курячі котлети з маслом та сиром – страва, яка підкорить серце будь-якого гурмана. Куряче м'ясо, доповнене ніжним маслом та розтопленим сиром, робить страву особливо смачною та соковитою.

Інгредієнти:

куряче філе – 600 г;

сир твердий – 100 г;

масло – 50 г;

цибуля – 1 шт;

часник – 1 зубчик;

панірувальні сухарі – 1 ст. л;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування:

Поміщаємо в блендер цибулю та часник, подрібнюємо, після чого додаємо шматочки курячого філе і знову все перебиваємо, ділиться Сook julija simonchuk.

Перекладаємо суміш у миску, додаємо м'яке масло, солимо і перчимо за смаком. Тертий на дрібній тертці сир додаємо до маси і добре перемішуємо.

В кінці додаємо панірувальні сухарі, знову все ретельно змішуємо та формуємо котлети. Обсмажуємо до готовності.