Галицький районний суд Львова визнав винним у порушенні правил дорожнього руху кур’єра Glovo, що їздив на скутері тротуаром у центрі Львова. За низку адмінправопорушень хлопець заплатить 3,4 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, 4 травня приблизно о 13:30 на вул. Гнатюка кур’єр Glovo керував скутером Honda Today та їхав по тротуару. Хлопець керував скутером, не маючи водійських прав, а також на транспортному засобі були чужі номери. На водія склали протоколи через три адмінправопорушення: за ч.6 ст.121 КУпАП, ч.1 ст.122 КУпАП та ч.2 ст.126 КУпАП.

Водій прийшов на засідання суду та визнав свою провину.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ірина Волоско визнала водія винним у вчиненні адмінправопорушень та оштрафувала на 3,4 тис. грн. Хлопець також заплатить 454 грн судового збору.