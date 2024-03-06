Квартира з ремонтом whitebox

Складні умови змінюють правила життя, і ринок нерухомості – не виняток. Він пристосовується до нових реалій, аби відповідати попиту людей, які переїхали в більш безпечне місце або втратили житло внаслідок дій ворога.

Тож не дивно, що головним критерієм для споживача стає можливість швидкого заселення. Українці зараз віддають перевагу новобудовам, які дають можливість заселитися в нову квартиру одразу після здачі будинку.

Очевидно, що на швидкість заселення впливає ремонт: тож деякі забудовники, орієнтуючись на попит, пропонують whitebox-ремонт в новобудовах. Whitebox – це виконання всіх «мокрих робіт», розведення електрики та опалення. Водночас покупцю залишаються інтер’єрні роботи:

обладнання санвузла,

монтаж підлоги,

придбання меблів.

Така пропозиція останнім часом набуває все більшої популярності: за статистикою запит на квартири з ремонтом зріс на 15% в порівнянні з минулим роком. І саме такі помешкання вже зараз можна придбати у ЖК «Парксайд», що будує компанія М7 усього лише в 10 км від центру Львова, поряд з лісопарком та озерами.

Варто ближче ознайомитись з проектом, адже багато в чому він справді унікальний. На території площею 87 га буде зведено цілий мікрорайон – 40 будинків найбільш комфортної для проживання висоти від 4 до 6 поверхів.

Однак справа не лише у масштабах будівництва. Прототипом комплексу є сучасний житловий район Варшави – Новий Вілянув, який на практиці довів зручність такого типу будівництва. Архітектори та інженери комплексу подбали про його максимальну автономність.

Соціальна інфраструктура ЖК «Парксайд» – найбільша в Україні та включатиме 2 школи, 12 дитячих садочків, 5 стадіонів та 2 лікарні. У комплексі передбачено власні очисні споруди закритого типу, які будуються за польською технологією від компанії Biopax. Абсолютно всі квартири в житловому комплексі продаються з ремонтом whitebox і коштують від 625 $/м².

«Це унікальна за співвідношенням ціни та якості пропозиція на ринку Львова, адже забудовник використовує якісні матеріали та технології, а ремонтні роботи виконують на вищому рівні», – зазначають у «Парксайд».

Окрему увагу приділяють розведенню електрики: «Електрика виконана практично в повному обсязі, окрім санвузла, адже це настільки індивідуальне місце, що ми залишаємо його на розсуд клієнта, – розповідає Максим Сидорський, директор компанії М7 Естейт. – До прикладу, у компактній квартирі ми виводимо 46 розеток так, щоб забезпечити можливість підключення практично для будь-якого варіанту планування. Так само всюди є отвори під вентиляцію, а в кімнатах – ще й під кондиціонер, конденсат з якого виводиться у спеціальну дренажну систему в стіні будинку».

Скептики зауважать: а як же можливість власноруч планувати житло? Ремонт whitebox у ЖК «Парксайд», по суті, залишає простір для змін. Так, стіни санвузла можуть бути перенесені, розташування розеток та виводів під холодну і гарячу воду забезпечує різноманітні варіанти укомплектування кухні та санвузла. А якісна шпаклівка та ґрунтовка стін залишає за клієнтом право на вибір: пофарбувати в улюблений колір, поклеїти шпалери чи нанести декоративну штукатурку.

«Перевага whitebox від ЖК «Парксайд» якраз у тому, що ви на 2 місяці швидше завершите ремонт, тому що у вас не буде ніяких “мокрих робіт”. Та зекономите від 100 і навіть більше доларів на квадратному метрі. І разом з тим, зможете облаштувати оселю індивідуально під свої потреби», – додає Максим Сидорський.

Тож повна свобода інтер’єрних рішень без чорнових ремонтних робіт – це ідеальний баланс для клієнтів, які цінують свій час та гроші, зазначає забудовник. Адже, за даними компанії Development Investment Management (DIM), ремонт від забудовника у 2023 році був в середньому на 57% дешевший, ніж власними силами.

Враховуючи ці фактори, ЖК «Парксайд» від М7 – це ще й чудова інвестиція в нерухомість, вартість якої зростатиме з кожним роком. Усе завдяки зручній локації, автономності, а також сучасному формату комфортного житла, продуманому до найменших дрібниць.

Дізнатися більше про проект можна за номером: 0 800 33-05-90 або на сайті.