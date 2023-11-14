Створюючи власну клумбу, потрібно ретельно підбирати і комбінувати як однорічні, так і багаторічні квіти

За допомогою квіткових клумб ми надаємо ділянці естетичного вигляду та яскравих кольорів, що забезпечують атмосферу гармонії та затишку на подвір’ї. Різнобарвні квіти є продовженням будинку, вони дозволяють візуально об'єднати в єдине ціле всі споруди на ділянці. Про базові секрети дизайнерів ландшафту, що допоможуть вам власноруч оформити квіткові клумби, розповідає Kvitka.Info.

Форма квітника

Залежно від ландшафтних особливостей ділянки та її розмірів, оформлення квіткових клумб може бути виконане як у вигляді плоских композицій, так і злегка піднятих, обрамлених декоративною плиткою або каменем. Форми квітників можуть бути досить різноманітні, вони не обов’язково навіть повинні мати яскраво виражені межі. Для того, щоб надати незвичайної форми квітнику, можна використовувати будь-які предмети з ужитку: бочки і корзини, старі авто, човни і навіть ліжка.

План висадки на папері

Для того, щоб оформити клумбу перед будинком, яка стане прикрасою саду і буде тішити яскравістю кольорів і пишністю протягом усього сезону, необхідно, для початку, намалювати її план на папері. Для роботи бажано використовувати кольорові олівці: яскраві фарби плям схематичних зображень групових і точкових солітерних (вічнозелені низькі гарно підстрижені рослини) посадок в квітнику дозволять грамотно розподілити рослини з різними кольорами та термінами, періодами цвітіння.

Цілісність картини

Сад – це картина, що складається з колекції пейзажних композицій. Основна ціль садівника – це довести кожен з елементів ландшафту до досконалості. Хаотичне розташування рослин по ділянці не дасть бажаного результату. Тому, не маючи можливості озеленити всю територію, для початку варто засадити лише малу її частину, але зробити її завершеною. Красиві гармонійні клумби створюються шляхом комбінування змішаних посадок, в яких присутні як однорічники, так і багаторічники, як красиво-квітучі, так і декоративнолистяні та вічнозелені рослини, щоб з настанням кожної пори року клумба виглядала гарно.

Розміщення рослин по росту

На передньому плані – ґрунтопокривні (здатні досить швидко заповнювати порожні місця, ідеально підходять для оформлення клумб), цибулькові та низькорослі рослини, які виступають обрамленням для красиво-квітучих середньорослих рослин.

На другому плані садимо середньорослі багаторічники та високі цибулькові, які виступають солістами квітника, стають центром уваги на клумбі в різні пори року. Також ефектно виглядають солітери (вічнозелені низькі гарно підстрижені рослини). Їх можна поєднувати з середньорослими і висаджувати на одному ярусі на тлі високорослих рослин, що мають декоративне листя або квітки контрастних відтінків.

На третьому плані садимо високорослі багаторічники та вічнозелені рослини. Саме з них потрібно починати висаджування рослин на клумбу.

Створюючи власну клумбу, потрібно ретельно підбирати і комбінувати як однорічні, так і багаторічні квіти та вічнозелені рослини, яскраві кольори яких будуть дарувати красу вашому подвір’ю з перших днів весни і аж до заморозків. Кожного року ваша клумба буде відрізнятися від попереднього.