Часто міксбордер межує з одного боку з доріжкою, а з другого – з парканом чи стіною

Те, що ми звикли називати просто клумбою, може мати з десяток різних назв. Рослини для квітників підбирають таким чином, щоб вони гармонійно поєднувалися за своїм зовнішнім виглядом (колір, форма, розмір) і вегетативними особливостями (терміни росту і розвитку, час і тривалість цвітіння, тіньовитривалість, вимоги до якості ґрунтів і рівня вологи). В залежності від того, які рослини зібрані на квітнику, який характер має ділянка, яка її геометрія, квітники поділяються на різні типи. Про основні 12 видів квітників розповідає «Зелена садиба».

1. Альпійська гірка.

Альпійську гірку ще часто називають альпінарієм. Це ділянка, на якій вирощують декоративні рослини, характерні для території альпійських гір. Каміння, яке обов’язково присутнє в таких композиціях, – це символічні гори з одною-двома вершинами (найбільший камінь). Між камінням ростуть квіти, декоративні трави і злаки, кущі – все, що може жити в природних умовах Альп.

2. Водяний квітник.

Водяний квітник – це ділянка з водоймою. Зазвичай її по периметру обкладають камінням. Щодо рослин, то тут зібрані ті, які ростуть безпосередньо у воді, і ті, що на березі. Дуже гарно біля водяного квітника виглядає лавка, до якої веде красива доріжка.

3. Декоративний город.

Як правило, це чіткої форми ділянка, на якій вирощують городні культури і рослини з високою декоративністю. Інакше цей тип квітників ще називають потаже. Грядки часом обрамляють бордюрами з самшиту. Набагато частіше при формуванні декоративного городу використовують симетричний візерунок з сукупності грядок. Доріжки біля такого типу квітників зазвичай прямі, вкриті гравієм.

4. Клумба.

Ми звикли вважати клумбою все, де ростуть квіти. А професійні ландшафтні дизайнери називають клумбою невелику територію, часто трохи вищу за сусідні, яка має чітку форму геометричної фігури: овала чи круга, квадрата чи прямокутника. Висаджують рослини так, щоб вони утворювали якийсь візерунок. Нерідко для оформлення таких квітників використовують перголи, арки, шпалери тощо. У центрі таких квітників гарно виглядають однорічники-гіганти.

5. Композиції з хвойними рослинами.

Ділянки, на яких переважають хвойні дерева і кущі, так і називають – композиції з хвойними рослинами. Але «переважають» – це не значить, що крім вічнозелених рослин там більше нічого не висаджують. Навпаки, красу насиченої зелені гарно підкреслять листопадні декоративні кущі і трав’янисті рослини з яскравим цвітінням.

6. Міксбордер.

Дехто з ландшафтних дизайнерів так називає усі квітники неперервного періоду цвітіння. Але є прихильники і більш вузького визначення: вони вважають, що це квітник витягнутої форми, де рослини підбираються з урахуванням того, щоб ділянка була квітучою з ранньої весни до зими.

Для використання в міксбордерах підходять і деревні рослини, і трав’янисті. Часто міксбордер межує з одного боку з доріжкою, а з другого – з парканом чи стіною. За правилами ландшафтного дизайну, рослини на таких квітниках висаджуються «по росту». Найнижчі – біля доріжки, найвищі – біля стіни. Ще одне правило – ширина міксбордеру не повинна перевищувати висоту його найвищої рослини більш ніж у півтора рази. Але на практиці дуже мало хто притримується цієї умови.

7. Палісадник.

То те, де ростуть квіти у більшості господарів по українських селах, – загороджена ділянка між будинком і дорогою. Зазвичай її навпіл розтинає доріжка, яка веде до входу у будинок. Часто палісадник базується на двох домінантних рослинах, які ростуть з обох боків доріжки. Але їх обов’язково мають доповнювати і інші, трохи дрібніші квіти.

8. Партер.

Цим театральним терміном називають квітник, який виглядає, як орнамент, арабеска. Один з найстаріших та найскладніших типів квітників. Згідно з історичними дослідженнями, перші партери з’явилися ще за часів Тюдорів.

9. Рабатка.

Більшість дизайнерів відносять рабатку до партерів. Тобто це партер, який має форму смуги шириною від півметра до півтора (інколи ширше), і при цьому довжина рабатки перевищує ширину, як мінімум, у три рази. Класична грядка, тільки не з овочами, а з квітами. Гарно виглядають рабатки з однорічниками, наприклад, з кохією. Ідеальні для вирощування на рабатках цибулинні, особливо тюльпани.

10. Рокарій.

Новачки у ландшафтному дизайні часто плутають поняття рокарій і альпійська гірка: і там, і там використовується каміння. Але відмінності все ж є, і суттєві. Рокарій – це квітник, де каміння відіграє ключову роль. Його дуже багато. Значно більше, ніж рослин. А вони, у свою чергу, можуть бути не тільки гірськими, як у випадку з альпійською гіркою, а й будь-якими іншими. Рокарії – ідеальні для облаштування ділянок з нерівною поверхнею.

11. Квітник у сільському стилі.

«Лінива клумба» – це і є квітник у сільському стилі, кантрі. Дуже вдало на таких квітниках виглядають використані предмети з сільського вжитку минулих часів – старі відра, колеса з підводи, ступи тощо. А сплетений з лози паркан – взагалі класика стилю.

12. Квітковий годинник.

Вищий пілотаж ландшафтного дизайну. На таких квітниках підібрані рослини, які відкривають і закривають свої квітки послідовно, кожна рослина – строго у свій час.