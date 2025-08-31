31 серпня – день народження українського актора театру і кіно Григорія Бакланова. Глядачі точно запамʼятали його Лавріна із тонкою душею в популярному серіалі «Спіймати Кайдаша». ZAXID.NET пропонує добірку найкращих ролей актора, які допоможуть ближче з ним познайомитись.

Український 12-серійний телесеріал режисерки та продюсерки Наталки Ворожбит. В основі серіалу – повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Григорій Бакланов грає молодшого сина родини Кайдашів, який одружується з неповнолітньою Мелашкою.

16-серійна гостросюжетна мелодрама каналу СТБ, присвячена українським надзвичайникам. Бакланов зіграв – одного з рятувальників Святослава Мороза, який потрапив у любовний трикутник із колегами.

Історія життя української родини Козаків, що починається 1908 року і триває до сьогодні. Різні покоління однієї родини стають свідками та учасниками всіх найважливіших, трагічних, радісних подій останнього століття в Україні. Волею долі члени однієї родини інколи опиняються по різні боки барикад. У цьому серіалі Бакланов зіграв Олександра Козака.

«Довженко» (2026)

Ця роль стане для Григорія Бакланова першою головною роллю у великому кіно. Він зіграв класика українського і світового кіно Олександра Довженка. Сам фільм присвячений першому року роботи Довженка, коли він перебував у колі європейських і проєвропейських діячів культури, що багато в чому визначало його світогляд. Фільм вийде на великі екрани у 2026 році.