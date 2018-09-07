ЛАЗ заявив про відновлення виробництва у Львові

Львівський автобусний завод повідомив про відновлення своєї роботи. У вцілілих цехах ЛАЗу на вул. Стрийській, 45 вже зібрали вісім автобусів, повідомив ZAXID.NET Олександр Бондаренко, керівник відділу продажу City Transport Group, яке володіє ЛАЗом та автобусним заводом у Кам’янському.

Також інформація про відновлення роботи є на оновленому сайті ЛАЗу. Крім цього на сайті розміщено оновлений модельний ряд, серед якого міські автобуси середньої та великої місткості, зчленовані автобуси («гармошки»), тролейбуси та навіть автомобіль швидкої допомоги. Львівський автобусний завод є частиною ТОВ City Transport Group, основним власником якого є російський бізнесмен Ігор Чуркін.

«Із лютого розпочався процес відновлення роботи. Ми ще не відновили повністю роботу, а є в процесі. Він не є швидкий і не є дешевий. Зараз у Львові працюють цех із пофарбування та збору. Не відновив роботу кузовний цех. Частково на підприємстві працюють львів’яни, але є також працівники з інших міст. У Львові працюватимемо під замовлення. Якщо буде контракт – буде робота, якщо ні, тоді працювати не будемо. Зараз не можу сказати, скільки людей працює, бо за це відповідають інші люди, але ми нормально ставимося до того, щоби бригади були мобільними», – пояснив у коментарі ZAXID.NET Олександр Бондаренко.

Як повідомив Олександр Бондаренко, на заводі у Львові виготовили вісім автобусів ЛАЗ, які продали українським комерційним клієнтам. Однак він відмовився назвати покупців львівських автобусів.

«Це комерційні клієнти в Україні, які будуть використовувати їх для своєї діяльності. Це 8 великогабаритних автобусів: п'ять автобусів ЛАЗ A191F0 та три автобуси ЛАЗ A183N1», – зазначив Олександр Бондаренко.

Також він сказав, що наразі компанія набирає персонал та шукає партнерів для співпраці. За його словами, більший акцент компанія робить на наборі персоналу у Кам’янському, де буде розташований відділ розвитку. Також тут збиратимуть приміські автобуси. У Львові ж збиратимуть тролейбуси та міські автобуси, а також виготовлятимуть деталі.

Нагадаємо, що Львівський автобусний завод викупив та довів до банкрутства російський бізнесмен Ігор Чуркін. Завод остаточно зупинив виробництво у 2014 році. Зараз ТОВ «Львівські автобусні заводи», яке перебуває в процесі припинення діяльності, офіційно записане на Ігоря Чуркіна та низку компаній, зареєстрованих в Канаді і Великобританії.

Перед Євро-2012 ЛАЗ постачав автобуси для міст України, які приймали чемпіонат. У 2013 році обладнання заводу почали вивозити на Дніпровський автобусний завод (м. Кам’янське), а у Львові мали залишити виробництво тролейбусів і туристичних автобусів. 26 травня 2014 року Державна виконавча служба України видала постанову про арешт майна заводу-боржника. Пізніше приміщення заводу виставили на аукціон. Тоді ж завод зупинив виробництво у Львові та Кам’янському. У лютому 2016 року збанкрутілий ЛАЗ купили дві юридичні особи з Києва. Восени 2017 року у міській раді Львова створили комісію, яка розпочала вивчати ситуацію довкола закупівлі автобусів ЛАЗ напередодні Євро-2012. До цього комунальному перевізнику Львова виділили 20 млн грн, аби закрити борг перед ЛАЗом.

Через борги міста перед заводом на всі комунальні автобуси наклали арешт у жовтні минулого року. У січні цього року Львівську поліцію зобов’язали затримувати та вилучати львівські комунальні автобуси.

До слова, у лютому 2018 у мерії заявляли про намір викупити та відновити ЛАЗ за кошти міського бюджету.