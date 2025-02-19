Кавер рівнянки став популярним після того, як його помітила Леді Ґаґа

Викладачка вокалу з Рівного Олена Українець разом із ученицею Софією Чумак записала кавер на пісню Abracadabra популярної американської співачки Леді Ґаґа (Lady Gaga). Співачка помітила творчість рівнянок, прокоментувала відео та зробила репост, після чого кліп набрав понад 11 млн переглядів.

13 лютого рівнянка Олена Українець опублікувала відео у TikTok, де її учениця Софія Чумак виконує кавер на популярну пісню Леді Ґаґи Abracadabra. На кадрах видно, як викладачка активно рухається та жестикулює біля дівчинки, поки та співає.

Леді Ґаґа написала під відео: «Як мило» та зробила репост. Після цього ролик переглянули 11,3 млн користувачів TikTok, а понад 716 тис. – вподобали.

Олена Українець розповіла «Суспільне Культура», що викладає близько 13 років. Спершу це були індивідуальні заняття, а у 2020 році жінка відкрила школу вокалу. За словами Олени Українець, вона має експресивний стиль викладання і своєю емоційністю намагається допомогти учням.

Додамо, що трек Abracadabra увійшов до нового альбому Леді Ґаґи Mayhem, реліз якого запланований на 7 березня 2025 року. Кліп пісні уже переглянули понад 42 млн разів, вона швидко стала популярною, а шанувальники почали записувати кавери та публікувати їх у TikTok.