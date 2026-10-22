Домінік Гашек шокований словами Стіва Віткоффа

Чеський хокейний ексголкіпер Домінік Гашек, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Нагано-1998 у мережі Х опублікував реакцію на заяву Стіва Віткоффа, спеціального посланця президента США Дональда Трампа.

Віткофф, нагадаємо, назвав «гуманістом» російського диктатора Владіміра Путіна. Сталося це у Санкт-Петербурзі під час перемовин та після звільнення громадянина США Стівена Габбарда, якого у Росії засудили на шість років колонії через участь у війні на боці України.

Гашек заявив, що своїми словами від імені американської влади спецпосланець Трампа знецінив страждання українців, спричинені російською агресією, та фактично виправдовує дії Кремля.

«“Путін – гуманіст”. Ні! Путін – масовий убивця, злочинець і терорист! Цей посланець Трампа зганьбив свою країну, США, як ніхто інший за останні 80 років», – написав зокрема Гашек.

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Крім того, легендарний у минулому хокеїст закликав США «негайно відмежуватися від цих слів спецпосланця».

Нагадаємо, що Домінік Гашек має потужну проукраїнську позицію, постійно нагадує світу про війну в Україні та критикує всіх, хто підтримує російську окупацію. Нещодавно ексхокеїст розкритикував Трампа за домовленість із Росією щодо дизпалива. Гашек порівняв співпрацю президента США з Путіним із пактом між Адольфом Гітлером та Йосифом Сталіним у 1939 році, що стало однією з передумов початку Другої світової війни.