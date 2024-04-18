Леонардо Ді Капріо зіграв у семи фільмах Скорсезе

Актор Леонардо Ді Капріо та режисер Мартін Скорсезе знову працюватимуть разом. У їх планах – біографічна стрічца про Френка Сінатру. Це буде вже сьома спільна робота актора та режисера, повідомляє Variety.

Акторку Аву Гарднер, яка була дружиною співака, зіграє Дженніфер Лоренс, з якою ДіКапріо знімався у фільмі «Не дивіться вгору».

Френк Сінатра (1915-1998) – американський актор і співак, що славився романтичним стилем виконання пісень. Пісні у виконанні Сінатри стали класикою. Також Сінатру підозрювали у зв’язках з мафією.

Нагадаємо, останній фільм Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні», де головну роль зіграв Леонардо Ді Капріо, отримав декілька номінацій на «Оскар» та був показаний на Каннському кінофестивалі.