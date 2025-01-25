Леонардо Ді Капріо та Мартін Скорсезе на прем'єрі

Леонардо Ді Капріо зіграє у фільмі «Диявол у білому місті» Мартіна Скорсезе. За інформацією Deadline, нині 20th Century поновила роботу над екранізацією. Сценарію поки немає (хоча Біллі Рей пропонував свою чернетку ще у 2010-х), як і хоча б приблизної дати виходу.

Це історія про серійного вбивцю Генрі Голмса, який орудував під час Всесвітньої виставки в Чикаго у 1893 році. Фільм заснований на однойменній книзі Еріка Ларсона. Психологічний трилер заснований на реальних подіях, є бестселером The New York Times, а також лауреатом премій Едґара Алана По, «Золотий Кинджал» від Асоціації письменників-криміналістів, а також фіналістом Національної книжкової премії.

Ді Капріо купив права на її екранізацію ще 2010 року, але у 2019 році було вирішено, що проєкт стане мінісеріалом з Кіану Рівзом у головній ролі, який Мартін Скорсезе лише спродюсує.

Тепер плани знову змінились, Скорсезе сяде у режисерське крісло, серіал буде фільмом, а головну роль зіграє Леонардо Ді Капріо. Обидва, і Скорсезе, і Ді Капріо, залишаються продюсерами проєкту, як і на всіх попередніх етапах.

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Для проведення Чиказької Колумбівської виставки 1893 року – події, яка вразила світ неосяжною величчю творчого задуму, – архітектор Деніел Бьорнем побудував Біле місто. На півроку воно стало живою казкою для чорного, задимленого і брудного Чикаго. І поки зводили сяюче електричними вогнями диво, справжньою какофонією жаху стала похмура будівля на розі Шістдесят третьої і Воллеса. Одержимий манією вбивства аптекар Голмс обладнав її підвал газовою камерою та крематорієм. А навколо за нез’ясованих обставин зникали десятки жінок, яких привабили величне свято і синьоокий красень.

Фільм стане восьмою спільною роботою Скорсезе та Ді Капріо. Актор знявся у таких фільмах: