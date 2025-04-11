Колись малим хлопчиком Леонід Каденюк марив космосом і навіть не уявляв, що стане першим (і наразі єдиним) космонавтом незалежної України. Саме він вперше підняв український прапор в космос та будив астронавтів українським гімном. Після повернення додому Каденюк став національним героєм.

ZAXID.NET зібрав цікаві факти із життя Леоніда Каденюка та розповідає, як жив та які надлюдські випробування пережив космонавт заради мрії.

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Леонід Каденюк народився у родині сільських вчителів на Буковині у 1951 році. Хлопчик почав мріяти про космос у 10-річному віці після першого у світі польоту, який здійснив Юрій Гагарін. Мати Каденюка хотіла, щоб син став лікарем, але він не переріс дитячих мрій та твердо вирішив їх досягнути.

Щоб Леонід Каденюк міг вступити у Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків, матері довело піти на певну хитрість. До навчального закладу приймати із 17 років, а Леоніду було лиш 16. Матір поїхала у РАЦС та змінила запис у документах, зробивши сина старшим на рік.

Українець пройшов складний відбір до Загону радянських космонавтів у групу багаторазової космічної системи «Буран» – він став одним із дев’ятьох людей, що пройшли відбір, а загальна кількість кандидатів сягала 9000.

19 листопада 1997 року здійснилась мрія життя Леоніда Каденюка

«Над ними проводили різні експерименти. Ось один: людину клали на стіл, пропускали через неї струм, доки серце не зупинялося. А тоді проводили реанімаційні заходи, щоб побачити, як швидко можна «запустити» серце і чи можна це зробити взагалі. Як їм потім пояснювали, це робилося для того, щоб зрозуміти, що буде, якщо в космосі раптом космонавта вдарить струмом, як швидко людина прийде до тями. Отакі були тести. І це лише один, а їх були сотні», – розповідала дружина космонавта Віра Каденюк.

Одним із випробувань також була радіація: пілот сідав у винищувач у звичайному комбінезоні, літак обливали радіоактивною рідиною та підіймали у небо. Якщо привозили необкатаний літак, то з нього «вижимали усе». Віра Каденюк згадувала, що літак піднімали на максимальну висоту і вимикали двигун, після чого він падав. На мінімальній висоті пілот мав запустити двигун та вирівняти літак.

«Жінки, які жили у військовому містечку, понад усе боялися моменту, коли починали вити сирени. Бо це означало, що знову хтось розбився, і кожна молила Бога, щоб це був не її чоловік», – сказала дружина космонавта.

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Леонід Каденюк, не вагаючись, обрав Україну після розпаду Радянського Союзу. У 1995 році його відібрали до групи космонавтів Державного космічного агентства України. Він скористався програмою українсько-американського космічного співробітництва, щоб здійснити мрію свого дитинства та життя – полетіти у космос. Президент Леонід Кучма особисто говорив з американським колегою Білом Клінтоном, домовляючись за політ українця.

Леонід Каденюк разом із чотирма американцями та японцем здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія»

Перед космічним польотом Леонід Каденюк із сім’єю переїхали до США. Дружина згадувала, що почувала себе некомфортно серед дружин інших астронавтів. Жінок дивувало, що вона навіть не вміє керувати автомобілем. Проте Віра Каденюк пригадала, як у льотно-випробувальному центрі Джонсон єдина серед інших дружин змогла посадити шатл.

19 листопада 1997 року здійснилась мрія життя Леоніда Каденюка – він разом із чотирма американцями та японцем здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87. Завдяки Каденюку в космосі вперше розгорнули державний прапор України, герб і прозвучав український гімн. Космонавт взяв у космос «Кобзар» Тараса Шевченка, портрет видатного вченого Сергія Корольова та фото свого друга Леоніда Іванова, який загинув так і не побувавши в космосі.

Леонід Каденюк перший підняв у космосі український прапор

Кожен із космонавтів мав своє завдання – Леонід Каденюк виконував роль науковця-біолога. Екіпаж проводив експерименти з трьома видами рослин: ріпою, соєю та мохом. Космонавти мали з'ясувати, як стан невагомості впливає на їх ріст та розвиток.

Політ у космос змінив українця – після повернення він переймався за довкілля та став вірити у Бога. Сам космонавт розповідав: «Якщо дивитися в ілюмінатор космічного корабля і бачити створене, не вірити в Бога неможливо. Так мене все це вразило. Ця краса Землі та космосу».

Леонід Каденюк був Героєм України, генерал-майором авіації, народним депутатом України. Він написав книгу «Місія – космос» про свій космічний політ та роздуми про величину Всесвіту.

У житті Каденюк був простим та скромним, користувався громадським транспортом та опікувався безпритульними тваринами. Він раптово помер наприкінці січня 2018 року під час ранкової пробіжки у столиці. Причиною смерті 67-річного українця стала зупинка серця.

При підготовці матеріалу використано дані Вікіпедії, Українського інституту нацпам’яті, видання «Український інтерес»,