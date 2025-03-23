Українські винахідники зробили чимало для розвитку людства та його технологій, часто емігруючи за кордон для пошуку більших можливостей. Чи знаєте ви, що саме український вчений зробив космос доступним для людей, а завдяки вакцинам одесита вдалось врятувати мільйони життів?

Розповідаємо про шістьох українських вчених, які назавжди увійшли в історію завдяки своїм відкриттям, які змінили світ.

Винахідник X-променів з Тернопільщини

У містечку на Тернопільщині у 1845 році народився хлопчик, якого назвали Іваном. Його рідні й не здогадувались, що винаходи Івана Пулюя змінять світову історію. Він знав близько десятка мов, разом з Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуєм-Левицьким переклав українською Біблію. Іван Пулюй збудував першу в імперії електростанцію, винайшов неонове світло, люмінесцентні лампи та найважливіше – дослідив X-промені.

Дослідник X-променів Іван Пулюй

Дослідження Х-променів – це феноменальне досягнення. Подейкують, що ним Пулюй поділився із своїм товаришем Вільгемом Рентгеном, перед тим, як офіційно оприлюднити відкриття короткохвильового електромагнітного випромінювання. Рентген заявив про дослідження Х-променів та став першим лауреатом Нобелівської премії в галузі фізики.

Все ж повне пояснення природи Х-променів та їх фундаментальних властивостей надав саме Іван Пулюй, який також першим зробив повний знімок скелета людини.

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Конструктор космічних кораблів з Житомира

Чи знали ви, що уродженця Житомира Сергія Корольова вважають основоположником практичної космонавтики? Він прагнув зробити космос досяжним для людей, сконструював першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, космічні кораблі «Восток» і «Восход». Саме на кораблі «Восток» у 1961 році Юрій Гагарін здійснив перший політ у космос.

Сергій Корольов, який зробив космос досяжним для людей (фото з газети «День»)

За життя Корольов був «невидимкою», його особа була засекречена, і жив він під охороною, як у «золотій клітці». Донька науковця згадувала, що він міг двічі отримати Нобелівську премію: за запуск першого штучного супутника Землі та за політ в космос Юрія Гагаріна. Однак радянське керівництво не розкрило прізвище Корольова, заявивши, що творцем є «весь народ». Всесвітня слава прийшла до вченого лише після його смерті.

Одесит, який створив вакцини проти чуми та холери

Уродженець Одеси Володимир Хавкін, який емігрував до Франції, є творцем перших вакцин від холери та чуми. У 1892 році він створив першу вакцину проти холери та після успішного випробування на кроликах та морських свинках перевірив її на собі, оскільки не хотів ризикувати чужим життям. Після успішного тестування Хавкін вирушив до Індії, але охочих вакцинуватись було обмаль, адже ефективність вакцини не було доведено, а місцеві лікарі не сприймали його серйозно.

Володимир Хавкін створив перші вакцини від холери та чуми

Станом на 1895 рік Володимир Хавкін загалом вакцинував 42 тис. людей та вказав, що його препарат зменшив кількість захворювань, він хотів працювати над вдосконаленням вакцини, проте життя ставило нові виклики.

Через спалах чуми в Індії Хавкіну доручили розробити вакцину. У 1896 році він розробив перші зразки, які також випробував на собі. Вакцина була ефективною, і завдяки їй вдалось зберегти мільйони життів.

Творець гелікоптерів з Києва

Українець Ігор Сікорський увійшов у світову історію як творець гелікоптерів. Свій перший вертоліт Сікорський розробив і побудував ще студентом КПІ у 1908 році – щоправда, той так і не злетів, але це не сильно засмутило завзятого студента. Ідею гелікоптера йому навіяли малюнки повітряного ґвинта Леонардо да Вінчі. Разом із друзями Федором Билінкіним і Василем Йорданом Сікорський побудував літаки БіС-1 і БіС-2, а згодом вже самостійно – С-3, С-4, С-5, С-6. У грудні 1912 року літак С-6 побив світовий рекорд швидкості – 111 км/год.

Фото із сайту КПІ імені Ігоря Сікорського

Уродженець Києва Ігор Сікорський після Жовтневої революції виїхав за кордон. Він створив свою компанію у США та побудував понад 15 типів літаків до 1939 року – у цьому році свій перший політ здійснив спроєктований Сікорським гелікоптер VS-300. Фірма авіаконструктора стала провідним виробником вертолітної техніки за кордоном, а його гелікоптери були прийняті на озброєння Збройними силами США. Загалом фірма Sikorsky Aircraft створила 17 базових літаків та 18 гелікоптерів.

Перший кінескоп з Одеси

За два роки до відкриття братів Люм’єрів, у 1893 році уродженець Харківської губернії Йосип Тимченко разом з фізиком Миколою Любимовим розробив скачковий механізм «равлик», який використали для удосконалення стробоскопу. Принцип дії цього механізму став основою для нового апарату «кінескопу», у створенні якого брав участь винахідник Михайло Фрейденберг. У листопаді 1893 року в Одесі відбулася публічна демонстрація двох кінофільмів, знятих «кінескопом» на Одеському іподромі – «Вершник» та «Метальник списа».

Винахідник Йосип Тимченко

Якщо український винахід передує відкриттю братів Люм’єрів, чому ж тоді їм дісталась світова слава? Все просто: «кінескоп» Тимченка не був запатентованим.

Міст Патона та батько «зварювання»

Український науковець Євген Патон є засновником вітчизняного мостобудування, його також називають батьком зварювання. Він спроєктував міст Патона у Києві, який відкрили у 1953 році. Унікальність моста у тому, що при його зведенні вперше використали технологію цільного зварювання.

Євген Патон видатний учений в галузі електрозварювання і мостобудування

Євген Патон вивчав різні способи зварювання, став творцем Інституту електрозварювання, згодом його справу продовжив син Борис, який, зокрема, розробив перший у світі прилад для обробки металу в умовах космосу.

У підготовці матеріалу використано дані «Вікіпедії», «Суспільного», КПІ, Українського інституту нацпам’яті, «Голосу України» та видання «Куншт»