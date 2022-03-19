Південнокорейський виробник побутової техніки LG Electronics повідомив про зупинку постачання своєї продукції в Росію. Про це повідомила прес-служба компанії.

«Ми глибоко стурбовані здоров’ям і безпекою всіх людей, і LG зберігає відданість підтримці зусиль із надання гуманітарної допомоги», – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що продовжать уважно стежити за ситуацією. Водночас будь-які згадки про війну, яку Росія розпочала і продовжує проти України, у повідомленні відсутні.

Загалом, як свідчать дані Єльського університету (США), з початку російського вторгнення на територію України понад 400 закордонних компаній заявили про те, що обмежують або припиняють свою роботу з Росією.