Ліам Нісон у фільмі «Гра тіней»

Відомий британський актор Ліам Нісон оголосив про завершення акторською кар'єри. 72-річний актор офіційно підтвердив свої плани піти з бойовиків. Виконавець головних ролей у таких відомих фільмах як «Викрадена», «Список Шиндлера», «Зоряні війни» та «Роб Рой» натякнув, що останній фільм за його участі вийде наступного року, пише Daily Mail.

Нісон зізнався, що він вже не може виконувати трюки так як раніше та обходитись без допомоги каскадерів. Він мказав, що не хоче обманювати глядачів та вдавати, що сам справляється з усіма складними сценами.

«Мені 72 роки, і в якийсь момент це має припинитися. Глядачів не обдуриш. Я не хочу, щоб Марк (дублер актора Марк Ванселоу) брав участь у моїх бойових сценах за мене», – сказав Нісон.

Проте актор не назвав точних термінів того, коли планує піти с кіно. Він лише натякнув, що це може статись вже у 2025 році. Зараз актор працює над римейком картини «Голий пістолет». Ймовірно, саме цей фільм може стати останнім в його кар'єрі.

У листопаді 2024 року відбудеться прем’єра фільму «Прощення», де Нісон грає головну роль. Картина розповідає про гангстера, який старіє та намагається возз'єднатися зі своїми дітьми, щоб спокутувати минулі помилки.