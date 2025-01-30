«Біло-сині» зуміли на останок грюкнути дверима

У четвер, 30 січня, київське «Динамо» в межах завершального 8-го туру основного етапу Ліги Європи в Гамбурзі приймало литовський РФШ. Підопічним Олександра Шовковського вдалось забити єдиний і вирішальний гол і здобути першу перемогу у турнірі.

Ліга Європи, 8-й тур

«Динамо» (Україна) – РФШ (Латвія) – 1:0

Гол: Піхальонок, 76

«Динамо» на старті зустрічі виглядало гостріше за суперника, однак забити не вдавалось. На 21-й хвилині Ванат зумів відкрити рахунок, але гол не зарахували через положення поза грою. За мить вже Нещерет врятував киян, потягнувши з-під поперечини удар Ікаунієкса.

За трохи голкіпер РФШ став на заваді після пострілу Кабаєва. Вже у доданий час «Динамо» втратило чудовий шанс відзначитись: Піхальонок отримав пас у штрафному майданчику, але замість удару віддав передачу на партнера, після чого м'яч полетів повз ворота.

Після відпочинку кияни ледь не пропустили, забувши на дальній стійці Куадіо – пощастило, що той з близької відстані не влучив у ворота. А на екваторі другої сорокап’ятихвилинки Піхальонок отримав м’яч в районі одинадцятиметрової позначки й нарешті розпакував ворота литовців.

Цей гол став єдиним у матчі. «Динамо» здобуло першу перемогу в цьогорічній Лізі Європи й, піднявшись на дві сходинки, фінішувало на 34-му місці турнірної таблиці (4 очки). РФШ з 5-ма пунктами став 32-м.