Заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Іван Собко попередив керівників медзакладів області про необхідність підготуватися до роботи навіть за умови повної відсутності електроенергії. Про це він сказав під час наради з директорами лікарень, повідомляє прес-служба ЛОВА.

«Усі медичні заклади повинні зробити необхідні запаси палива, харчів та води для того, щоб працювати у час блекаутів автономно. Забезпечуватимуть зв’язок між медичними закладами за допомогою станцій Старлінк», – ідеться в повідомленні.

Керівник департаменту охорони здоров’я ЛОВА Орест Чемерис також повідомив, що колективи лікарень повинні мати чітко прописаний розподіл функцій та послідовність дій на випадок відсутності електроенергії – як у окремих населених пунктах, так і в області загалом.

Директорів лікарень просять відповідально поставитися до цієї інформації, адже від цього залежить робота медичної системи області.

Додамо, що лікарні належать до об’єктів критичної інфраструктури і аварійні відімкнення електроенергії щодо них застосовують лише у крайніх випадках і за окремим розпорядженням.

У середу, 23 листопада, росіяни знову масовано обстріляли регіони України. Дві ракети влучили в одну з електропідстанцій на Львівщині, внаслідок чого Львів та три райони області залишилися знеструмленими. Через це виникли проблеми з мобільним зв’язком, подачею води та тепла.