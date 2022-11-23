Лікарні області мають бути готовими до роботи в умовах блекауту, – ЛОВА
Лікарні мають зробити запаси палива, води і продуктів
Заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Іван Собко попередив керівників медзакладів області про необхідність підготуватися до роботи навіть за умови повної відсутності електроенергії. Про це він сказав під час наради з директорами лікарень, повідомляє прес-служба ЛОВА.
«Усі медичні заклади повинні зробити необхідні запаси палива, харчів та води для того, щоб працювати у час блекаутів автономно. Забезпечуватимуть зв’язок між медичними закладами за допомогою станцій Старлінк», – ідеться в повідомленні.
Керівник департаменту охорони здоров’я ЛОВА Орест Чемерис також повідомив, що колективи лікарень повинні мати чітко прописаний розподіл функцій та послідовність дій на випадок відсутності електроенергії – як у окремих населених пунктах, так і в області загалом.
Директорів лікарень просять відповідально поставитися до цієї інформації, адже від цього залежить робота медичної системи області.
Додамо, що лікарні належать до об’єктів критичної інфраструктури і аварійні відімкнення електроенергії щодо них застосовують лише у крайніх випадках і за окремим розпорядженням.
У середу, 23 листопада, росіяни знову масовано обстріляли регіони України. Дві ракети влучили в одну з електропідстанцій на Львівщині, внаслідок чого Львів та три райони області залишилися знеструмленими. Через це виникли проблеми з мобільним зв’язком, подачею води та тепла.