У деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з черговим масованим ракетним ударом Росії по українській інфраструктурі у середу, 23 листопада. Про це заявив віце-прем’єр Андрей Спину, передає Newsmaker.

За його словами, оператор мережі працює над відновленням електропостачання.

«Після бомбардування Росією української енергосистеми протягом останньої години у нас масові відключення електроенергії. Повторюється ситуація 15 листопада», – повідомив він.

Зокрема, наразі відсутнє електропостачання в деяких районах Кишинева, Бєльцях, ще кількох містах, а також у Придністров’ї.

Нагадаємо, після масованого ракетного удару 15 листопада у Молдові також були перебої з електропостачанням.