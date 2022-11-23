У Молдові почалися перебої з електрикою через ракетний удар по Україні
У деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з черговим масованим ракетним ударом Росії по українській інфраструктурі у середу, 23 листопада. Про це заявив віце-прем’єр Андрей Спину, передає Newsmaker.
За його словами, оператор мережі працює над відновленням електропостачання.
«Після бомбардування Росією української енергосистеми протягом останньої години у нас масові відключення електроенергії. Повторюється ситуація 15 листопада», – повідомив він.
Зокрема, наразі відсутнє електропостачання в деяких районах Кишинева, Бєльцях, ще кількох містах, а також у Придністров’ї.
Нагадаємо, після масованого ракетного удару 15 листопада у Молдові також були перебої з електропостачанням.