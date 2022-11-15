Через обстріли Росії українських територій у Молодві виникли перебої з електропостачанням. Припинення постачання відбулося 15 листопада близько 16:40. За словами віце-прем'єр-міністра Молдови Андрія Спину, лінії не були пошкоджені, це безпековий захід.

«Після обстрілу Росією української енергосистеми в останню годину одна з ліній електропередач, яка забезпечує транспортування електроенергії для нашої країни, відключена в автоматичному режимі (автозавантаження навантаження після частоти). Цей факт призвів до масштабних відключень електроенергії по всій країні», – повідомив міністр.

Він зауважив, що лінії не були пошкоджені, але були автоматично відключені як безпековий захід.

Зазначимо, що через наслідки масової ракетної атаки РФ 15 листопада «Укренерго» вимушене запровадити аварійні відключення в повному обсязі для всіх категорій у північних і центральних областях країни.