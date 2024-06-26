Ремонт проводитимуть в Сторожинецькій лікарні

На Буковині в Сторожинецькій лікарні проведуть ремонт відділення хірургії із значними переплатами на будівельні матеріали. Загальна вартість ремонту складе 1,45 млн грн. За ці гроші фірма, яку визначили переможцем у тендері, замінить вікна та двері на металопластикові, зробити підвісну стелю та проведе ще декілька ремонтів.

Комунальний заклад «Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» 19 червня оголосила переможцем тендеру на ремонт хірургічного відділення приватне підприємство «Будівельна компанія Єврожитлобуд Груп». Про це йдеться на Prozorro. Загалом в медзакладі планують витратити 1,45 млн грн на заміну вікон та дверей на металопластикові, зробити підвісну стелю «Армстронг», поштукатурити стіни, встановити світильники та радіатор, відремонтувати каналізацію та електричну проводку.

Роботи підрядник зобов’язується виконати до грудня 2024 року. Однак за даними «Наших грошей», фірма в кошторис заклала значно завищену вартість на будматеріали. В Prozorro оприлюднили лише локальний кошторис будівельних робіт. Згідно з ним, кабель ПП «Будівельна компанія Єврожитлобуд Груп» планує замовляти по 66 грн/м, а кабель іншої товщини (ШВВП 3 х 2,5) – по 89 грн/м. В той же час «Укрпровід» продає ці кабелі по 16 грн/м та 38 грн/м відповідно, що в 2-4 рази дешевше.

Додамо, що за даними YouControl фірма «Будівельна компанія Єврожитлобуд Груп» зареєстрована в житловому будинку Сторожинці із статутним капіталом в тисячу гривень. Керує та володіє нею Олександр Петраш. Раніше він володів ТОВ Будівельна фірма «Єврожитлобуд» разом із В’ячеславом Головатим. «Наші гроші» припускають, що, ймовірно, його брат Михайло Головатий зараз працює завідувачем господарської частини цієї ж Сторожинецької лікарні. З 2016 року ПП «Будівельна компанія Єврожитлобуд Груп» отримала тендерів на суму 13,40 млн грн і найбільше грошей надійшло від медустанови в Сторожинці.