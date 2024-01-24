Реконструкцію лікарні планують завершити до 2025 року

В Чернівцях за понад 283 млн грн проведуть реконструкцію в приміщеннях обласного госпіталю ветеранів війни. Тендер, який оголосив департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації, виграла фірма, яку раніше помічали на завищенні цін на будматеріали. Загалом за ці кошти планують провести ремонти та добудувати приміщення до існуючих корпусів, побудувати протирадіаційне укриття та сучасну операційну. На території госпіталю також зведуть багаторівневий паркінг. Роботи повинні завершити до 2025 року.

Тендер на проведення реконструкції Чернівецького обласного госпіталю ветеранів війни оголосили 15 грудня 2023 року. Початкова ціна стартувала з 333 703 626 гривень. Розмір мінімального кроку пониження ціни становив – 1 668 518 гривень. На торги документи подала лише одна фірма – ТОВ «Будторгінвест». Підприємство запропонували ціну – 283 467 354 гривні. Після розгляду пропозиції департамент капітального будівництва ЧОВА 27 грудня 2023 року визнав товариство переможцем торгів, а 10 січня 2024 року з ним було укладено договір про будівельні роботи.

За понад 283 млн грн будфірма повинна звести добудови та виконати будівельно-монтажні роботи в існуючих корпусах. Також проектом передбачена заміна конструкції даху та проведення заходів з термомодернізації лікувального корпусу. В приміщеннях госпіталю планують створити протирадіаційне сховище та влаштувати операційну з функціональними приміщеннями. Також на території медустанови передбачено будівництво багаторівневого паркінгу, що дозволить забезпечити зручний доступ та збереження автотранспорту для відвідувачів госпіталю. Паркінг також може використовуватися як додаткове сховище. Усі роботи триватимуть до кінця 2025 року.

Реконструкцію розділили на два етапи. В 2024 році заплановано капітальний ремонт внутрішніх приміщень літери «Б» лікувальної установи. Всі решта роботи проводитимуть в 2025 році.

Додамо, що товариство «Будторгінвест» раніше помічали на завищенні цін на будівельні матеріали. Це підприємство восени 2023 року виграло тендер на реконструкцію басейну дитячо-юнацької спортивної школи у місті Новодністровськ. Загальна вартість кошторису склала 54,5 млн грн. Однак згідно з розслідуваннями, ціни на будматеріали значно перевищують ринкові. На закупівлі металопластикових вікон переплата складає понад 630 тис. грн. Переплата на різних видах штукатурки, клеїв, фарби складає понад 1 млн грн. Загалом за цінами підрядника департамент капітального будівництва Чернівецької ОВА переплатить понад 1,6 млн грн.

Чернівецька компанія «Будторгінвест» заснована у 1991 році, її директором та одним із кінцевих бенефіціарних власників є місцевий підприємець Олександр Дякон. Крім нього, засновниками вказані також Юлія Пожар та Лілія Ряба.

Раніше начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк повідомляв, що до цього процесу залучать і партнерські організації. Зокрема, нещодавно спільно з Чернівецькою обласною радою та проектом RECOVERY Віктора й Олени Пінчуків підписали Меморандум, яким передбачено створення інноваційного реабілітаційного центру на 60 ліжок для поранених захисників і захисниць України на базі обласного госпіталю ветеранів війни. Благодійний фонд забезпечить внутрішній ремонт триповерхової будівлі та надасть високоякісне медичне обладнання.