Спортивну школу в Новодністровську ремонтуватимуть вперше

Департамент капітального будівництва Чернівецької ОВА уклав договір на реконструкцію басейну дитячо-юнацької спортивної школи у місті Новодністровськ. Загальна вартість кошторису склала 54,5 млн грн. Договір підписали з переможцем тендеру – ТОВ «Будторгінвест». Однак згідно з розслідуванням NGL.media ціни на будматеріали значно перевищують ринкові.

Згідно з документацією на майданчику електронних закупівель Prozorro реконструкцію 25-метрового басейну планують закінчити до кінця 2025 року. В торгах участь взяли дві фірми – ТОВ «Будторгінвест» і ТОВ «Будівельна компанія «Укрбудсервіс». Початкова вартість реконструкції запропонована департаментом капітального будівництва становила майже 65 мл грн. Загалом під час торгів ціна на реконструкцію знизилася майже на 10 млн грн. Виграло в тендері ТОВ «Будторгінвест», запропонувавши кінцеву цінову пропозицію на 10 гривень дешевше, а ніж конкурент. Замовник обрав дешевшу компанію задля економії коштів.

За державні кошти підрядник до кінця 2025 року має відремонтувати малу і велику чашу басейнів, відновити фасад та вестибюль ДЮСШ, оновити водогін, каналізаційні мережі.

Згідно з інформацією NGL.media, під час перевірки бюджету виявили значні переплати на будівельні матеріали. «Наприклад, вартість металопластикових віконних блоків визначена у 8305 грн за м2. При цьому в аналогічному договорі на закупівлю вікон для Чернівецької обласної дитячої лікарні вартість тих же віконних блоків – лише 5712 грн за м2», – йдеться у розслідуванні.

На закупівлі металопластикових вікон переплата складає понад 630 тис. грн. Переплата на різних видах штукатурки, клеїв, фарби складає понад 1 млн грн. На світильниках – понад 30 тис. грн, на пожежних сповіщувачах – понад 67 тис. грн. Загалом за цінами підрядника департамент капітального будівництва Чернівецької ОВА переплатить понад 1,6 млн грн.

У департаменті капітального будівництва Чернівецької ОДА відмовилися пояснити виявлені переплати на матеріалах. Додамо, що Новодністровську ДЮСШ реконструюють не вперше. У 2019 році Новодністровська міська рада вже укладала договір вартістю 15 млн грн на ремонт цього об’єкту, який планували завершити до 2021 року, втім робіт виконали лише на 4 млн грн.

Чернівецька компанія «Будторгінвест» заснована у 1991 році, її директором та одним із кінцевих бенефіціарних власників є місцевий підприємець Олександр Дякон. Крім нього, засновниками вказані також Юлія Пожар та Лілія Ряба.